UNA FAMIGLIA, INFINITE EMOZIONI - Serena Rossi a interpreta “Come una Bussola”

Sarŕ l’incantevole voce dell’attrice e cantante Serena Rossi a interpretare “Come una Bussola”, versione italiana dell’emozionante colonna sonora (Love is a Compass) che accompagna le immagini di “Una famiglia, infinite emozioni”, il cortometraggio che sta commuovendo migliaia di persone in tutto il mondo.Aver avuto l’opportunitŕ di partecipare a questo progetto che celebra i 40 anni della collaborazione tra Disney e Make A Wish – afferma Serena Rossi – un'organizzazione no profit che si occupa di realizzare i desideri del cuore dei bambini affetti da gravi patologie, mi ha regalato un’emozione immensa. Il corto si affida solo alle immagini e alla musica, č molto intenso e la canzone accompagna gli spettatori nella storia e nelle emozioni di Lola e sua nipote. Credo che sia un bellissimo incontro tra immagini e testo, visto che il brano parla di come l’amore ti riporti sempre alle cose importanti e agli affetti piů cari. Spero con la mia voce e anche solo in minima parte di poter contribuire a donare un momento speciale per questi bambini, le loro famiglie e per tutte le famiglie italiane. Č importante, specialmente a Natale. Specialmente questo Natale.La storia del cortometraggio infatti č ispirata ai temi delle tradizioni, dell’unione familiare e della nostalgia, e introduce due nuovi personaggi: una nonna, Lola, e sua nipote.Co-protagonista un peluche vintage di Topolino, regalato a Lola da suo padre quando era una bambina, nel 1940. Topolino, che accompagna i ricordi dell'infanzia di Lola, con il passare degli anni rappresenterŕ anche il simbolo del suo legame attuale con la nipote, per finire poi col diventare fonte di ispirazione per un’emozionante sorpresa la mattina di Natale.Saranno Rai Yoyo e Rai Gulp a presentare in anteprima il cortometraggio con la voce di Serena Rossi dal prossimo 20 novembre. Dal 28 novembre sarŕ poi visibile sui principali account social Disney Italia.Il singolo in italiano “Come una Bussola” sarŕ disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme digitali dal prossimo 4 dicembre.Il corto di Natale della divisione Disney Consumer Products, Games and Publishing č stato sviluppato e prodotto dal team creativo di Disney EMEA, guidato da Angela Affinita, Director of Brand Marketing and Creative, in collaborazione con Flux Animation Studios.I fan Disney possono acquistare il peluche di Natale Topolino Vintage in Edizione Limitata presso tutti i Disney Store italiani e online su ShopDisney.it supportando cosě l’associazione Make A Wish®. Per ogni peluche venduto, tra il 9 novembre e il World Wish Day® del 29 aprile 2021 compreso, nei Disney Store italiani o online su ShopDisney.it, il 25% del prezzo (IVA esclusa) sarŕ donato a Make-A-Wish® per aiutare a esaudire i desideri dei bambini*.