PREMIO FARE PAESAGGIO 2020 - Menzione Speciale della Giuria per la serie di 8 documentari dedicati al paesaggio di Michele Trentini

La serie di 8 documentari dedicati al paesaggio realizzati datra il 2008 e il 2018 ha ottenuto laal, istituito dall’Osservatorio del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento per sostenere la salvaguardia e la gestione del paesaggio alpino. Il Premio Fare Paesaggio consiste in una selezione triennale di opere, progetti e iniziative realizzati nel territorio definito dalla Convenzione delle Alpi, che sappiano esprimere obiettivi di elevata qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale.La serie di 8 documentari, pubblicati in dvd-book da Cierre editore, mette in primo piano il punto di vista degli abitanti e degli interpreti dei paesaggi alpini di Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia.Quattro documentari, “”, “”, “” e “sono dedicati al rapporto tra paesaggi terrazzati, agricoltura e montagna; altri quattro documentari, “”, “”, “”, “” mettono in primo piano il tema della pastorizia e della produzione casearia come attività fondamentali per il mantenimento dei pascoli in alta quota.Queste le motivazioni della giuria, presieduta dal paesaggista portoghese João Nunes: “”.