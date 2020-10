VISIONI CORTE 9 - Selezionati 107 cortometraggi

18/10/2020, 16:19

Sono in totale 107 i cortometraggi selezionati per la 9^ edizione di Visioni Corte International Short Film Festival, organizzato dall’Associazione Culturale “Il Sogno di Ulisse”, che si terrŕ a Gaeta dal 26 Novembre al 5 Dicembre 2020. L’edizione di quest’anno avrŕ la particolaritŕ di svolgersi sia in presenza, presso il Cinema Teatro Ariston, rispettando le norme di sicurezza previste dal Governo per contrastare l’emergenza Covid-19, che online, per mezzo di una piattaforma attiva sul sito ufficiale del festival.Altra grande novitŕ riguarda la presenza di tre sezioni non competitive che affiancheranno la selezione ufficiale del concorso che prevede le sezioni di animazione, documentario, fiction internazionale e italiana. Accanto ai 55 cortometraggi in concorso, dunque, compaiono ben 52 opere fuori concorso che sono state selezionate per le sezioni non competitive. Si tratta di “Germogli di Cinema”, composta da cortometraggi considerati innovativi e meritevoli di interesse ed estremamente particolari; “Kiddos – Kids of the World”, dedicata prettamente a bambini e adolescenti protagonisti con storie tutte diverse tra loro e spesso difficili; “Meridiani”, un focus che ogni anno sarŕ dedicato a cortometraggi provenienti da un singolo Stato, quest’anno sarŕ dedicato agli USA.La nona edizione di Visioni Corte International Short Film Festival, con la direzione artistica di Gisella Calabrese, vede 40 Nazioni rappresentate e figurano ben 47 registe donne, un vero record di presenze femminili dietro la macchina da presa. Inoltre, tanto spazio ai generi cinematografici – quest’anno, in particolar modo, la fantascienza la fa da padrone – ma anche tanta commedia e un’attenzione particolare a tematiche attuali come i diritti umani, identitŕ sessuale, diritto all’infanzia, rapporti familiari e la guerra.Purtroppo per quest’anno, a causa del Coronavirus, la sezione CortoVirtual, dedicata ai cortometraggi in realtŕ virtuale che tanto successo aveva riscosso nella scorsa edizione, non si potrŕ svolgere ed č quindi rimandata al 2021.Visioni Corte International Short Film Festival č realizzato con il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Mibact e della Regione Lazio, gode dell’Alto patrocinio del Parlamento Europeo, e dei patrocini di Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, Provincia di Latina e Comune di Gaeta e fa parte di AFIC – Associazione Festival Italiani di Cinema, FEDIC – Federazione Italiana Cineclub e Coordinamento Festival Cinematografici Campania.ARTURO E IL GABBIANO / Luca Di Cecca / 5’ / Italia, 2019COMME OURS / Hamid Ayad, Louis Radanne, Vianney Palierne, Maxime Lemane, Florian Petiteau / 6’34’’ / Francia, 2019DAUGHTER / Daria Kashcheeva / 14’44’’ / Repubblica Ceca, 2019DRY SEA / Bart Bossaert e Yves Bex / 6’38’’ / Francia, 2019FAMILIERS / Oscar Langevin, Alexandre Aroul, Jonathan Lamie, Maxence Chotard, Adrien Corneille, Alexia Stocky / 06’24’’ / Francia, 2019FIRMAMENT / Adrien Fraysse, Anthony Feuillet, Johanne Baron, Laura Lévęque, Philip Gouillon, Thomas Delariviere / 6’17’’ / Francia, 2019GEORGES THE MAGICIAN / Katalin Egely / 5’ / Ungheria, 2020LION / Mélissa Fournier, Gaďanka Martinet, Coline Mesplou, Pauline Toutain, Thierry Hav, Amélie Goursat / 6’42’’ / Francia, 2019LOVE IS IN THE HAIR / Clorinde Fesentieu, Jonathan Beaudry, Jordan Francfort, Mathias Borie, Manon Fournié, Isaure Thouvenot / 5’53’’ / Francia, 2019MOTHER AND MILK / Ami Lindholm / 10’ / Finlandia, 2019MY TAGALONG / Jerry Wang / 6’40’’ / Canada, 2020ONSEN / Carlotta Bourdonnais, Thibaud Garrigos, Carla Gharbi, Bastien Hamidi, Linda Neang, Lucas Planchon / 6’13’’ / Francia, 2019ARTIKO / Josu Venero, Jesus Mari Lazkano / 16’51’’ / Norvegia e Spagna, 2019EL INFIERNO / Raul de la Fuente / 21’38’’ / Sierra Leone, 2019LA GABBIA DI NIZAR / Mirco Valenza / 17’11’’ / Italia, 2019MUD ROAD / Francesco De Giorgi / 10’ / Etiopia e Italia, 2019REWILD / Nicholas Chin , Ernest Zacharevic / 4’03’’ / Indonesia, 2019THE JOURNEY OF HOPE / Jorik Dozy / 5’15’’ / India e Malesia, 2020THERAPY / Luc Godonou Dossou / 12’37’’ / Svizzera e Guadalupe, 2019UNDER A SHINY SKY / Ahmed Mücahid Aydoğan / 13’ / Siria, 20203 SLEEPS / Christopher Holt / 18’ / UK, 2019A BROKEN HEARTED SOLSTICE / Fanny Lefort / 12’22’’ / Canada, 2020A SUNBURNT SUMMER / Zicheng Li / 19’50’’ / USA, 2019AUBE / Valentine Lapière / 15’ / Belgio, 2019BETWEEN A ROCK AND A HARD PLACE / Mads Koudal / 18’46’’ / Danimarca, 2019BLACK BOX / Can Deniz Atici / 14’45’’ / Turchia, 2020CAYENNE / Simon Gionet / 11’ / Canada, 2020CELESTINE / Marie-Stéphane Cattaneo / 20’ / Francia, 2020CONSUME / Bruno Gradaschi / 15’ / Argentina, 2020FYRVAKTAREN / Ole-André Rřnneberg / 14’45’’ / Norvegia, 2019HERMIT / Omid Mirzaei / 15’ / Iran, 2020IN THIS LAND WE’RE BRIEFLY GHOSTS / Chen-Wen Lo / 16’ / Birmania, 2019LE SYNDROME D'ARCHIBALD / Daniel Perez / 19’15’’ / Francia, 2019LOLA / Francesca Tasini / 20’ / Germania, 2020MILA / Andreas Vakalios / 14’50’’ / Grecia, 2019POLTER / Álvaro Vicario / 10’ / Spagna, 2019SCENES BY THE SEA / Oksana Degtyareva / 20’ / Russia, 2019SHELL / Anna Ozar / 14’ / Russia, 2019STICKER / Georgi M. Unkovski / 18’45’’ / Macedonia, 2020THE HANDYMAN / Nicholas Clifford / 15’ / Australia, 2020AMAL / Matteo Russo e Antonio Buscema / 17’ / 2020APOLLO 18 / Marco Renda / 8’ / 2020IL FAGOTTO / Giulia Giapponesi / 15’ / 2019IL NOSTRO TEMPO / Veronica Spedicati / 16’ / 2019IL VESTITO / Maurizio Ravallese / 15’ / 2020KLOD / Giuseppe Marco Albano / 15’ / 2020L’EREDITŔ / Raffaele Ceriello / 15’ / 2019L’ORO DI FAMIGLIA / Emanuele Pisano / 15’ / 2020NEO KOSMO / Adelmo Togliani / 15’ / 2020OFFRO IO / Paola Minaccioni / 12’ / 2019PUPONE / Alessandro Guida / 15’ / 2019RICCARDO CHE RIMBALZŇ SULLE STELLE / Lana Vlady / 12’20’’ / 2019SCHIAVONEA / Natalino Zangaro / 15’ / 2020SPECCHIO / Caterina Crescini / 15’ / 2020U SCANTU / Daniele Suraci / 15’ / 2020ADAM / Shoki Lin / 19’33’’ / Singapore, 2019BOJE / Andreas Cordes, Robert Köhler / 10’ / Germania, 2019EL SILENCIO DEL RIO / Francesca Canepa / 14’ / Perů, 2020FEEROCE / Fabien Ara / 13’20’’ / Francia, 2019LUCE E ME / Isabella Salvetti / 10’ / Italia, 2019MOUSIE / David Bartlett / 17’ / UK, 2019SEALSKIN / Ugla HausdÓttir / 13’20’’ / Islanda, 2020SHE RUNS / Qiu Yang / 19’32’’ / Cina, 2019SILENT MOVIE / Melo Viana / 15’ / Brasile, 2020THE IMPORTANT DAY / Olesia Aleinikova / 19’50’’ / Russia, 2019THE KITES / Sayed Payam Hosseini / 14’ / Iran, 2020THROUGH THE WALL / Larissa Corriveau / 20’ / Canada, 2020113 / Neda Assef / 08’54’’ / Iran, 2019AMALGAMA / Alejandra Wills / 12’53’’ / Colombia, 2019CARGO / Christina Tournatzés / 15’ / Germania, 2019EXTRASEZON / Ioachim Stroe / 18’ / Romania, 2019FATHER OF THE BRIDE / Rhys Marc Jones / 15’ / UK, 2020FRENCH CINEMA / Galina D. Georgieva / 20’ / Bulgaria, 2019GABRIEL / Yousef Kargar / 19’35’’ / Iran, 2020HOT CHOCOLATE / David Hay / 16’51’’ / Nuova Zelanda, 2019IL VACCINO / Edoardo Ferraro / 15’ / Italia, 2020INFLUENCER / Rubén Barbosa / 18’ / Spagna, 2020IPDENTITY / David Valero / 12’26’’ / Spagna, 2020LE ABIURATRICI / Antonio De Palo / 15’ / Italia, 2019LE VIDEOCLIP / Camille Poirier / 13’54’’ / Canada, 2020LIMELIGHT / Claire Gostin / 13’49’’ / Congo, 2019MANDATORY / Javad Khorsha / 15’ / Iran, 2019MINI MOI / Jeanne Signé / 12’07’’ / Francia, 2019NELLE TUE MANI / Lorenzo Maria Chierici / 16’03’’ / Italia, 2020NOTHING TO SEE HERE / Gabrielle Vigneault-Gendron / 16’51’’ / Canada, 2019POR QUÉ LOS MATAN? WHY KILL THEM / Ludovic Bonleux / 12’ / Messico, 2019QUIAO ER / Aaron Sun / 15’ / Cina, 2020RIO / Zhenia Kazankina / 13’38’’ / Russia e Finlandia, 2019SYNCHRONIZATION / Anna Kasińska / 19’54’’ / Polonia, 2019TELL ME ABOUT TOMORROW / Igor Zuikov / 15’14’’ / Russia, 2020THIRD PERSON SINGULAR / Negar Abbaspoor / 15’54’’ / Iran, 2019UN DIA / Annalisa Vozza / 18’ / Colombia, 2019W / Stelios Koupetoris / 6’ / Grecia, 2019WISH / Seyoung Lee / 12’ / Corea del Sud, 2020XOVES DE COMADRE / Noemi Chantada / 18’20’’ / Spagna, 2020XY / Anna Karín Lárusdóttir / 15’ / Islanda, 2019YUN / Giancarlo Nasi / 17’ / Cile e Corea del Sud, 2019ALINA / Rami Kodeih / 24’51’’ / USA, 2019ANT / Mischa Meyer / 13’25’’ / USA, 2019BROOKLYN PARK / Nikola Duravcevic / 14’49’’ / USA, 2019CARAMEL / Shange Zhang / 14’16’’ / USA, 2019CRUSH / Heather Harris / 16’ / USA, 2019DREAM NAILS / Katja Straub / 10’15’’ / USA, 2019I AM MACKENZIE / Artemis Anastasiadou / 19’43’’ / USA, 2019IN SYNC / Eddie Shieh / 5’ / USA, 2019THE GERMAN KING / Adetokumboh M’Cormack / 20’ / USA, 2019TODAY YOU, TOMORROW ME / Chris A. Neil / 10’ / USA, 2020