Ancora proiezioni per il Clorofilla film festival a Grosseto. Con il sostegno del bando Vivaio della Fondazione Sistema Toscana e della Cassa di Risparmio di Firenze, il festival di cinema promosso da Legambiente rinnova l’appuntamento al Museo di Storia Naturale di Grosseto (strada Corsini 5), domenica 18 ottobre 2020 alle 17 con “Terre di cannabis” di Gianluca Marcon. Nel documentario, Jacopo decide di lasciare un lavoro sicuro per seguire un suo sogno: trasformare l’Abruzzo in una regione produttrice di cannabis terapeutica. Insieme ad alcuni sognatori come lui, lancia un seme destinato a crescere contro l’ostilità e il pregiudizio di un territorio aspro.Ingresso libero fino ad esaurimento posti.