FESTA DEL CINEMA DI ROMA 15 - La presenza della Roma Lazio Film Commission

partecipa alla XV edizione dellanell’ambito dello Spazio Regione Lazio all’AuditoriumArte Parco della Musica, con le masterclass di “CineCampus" e "CineCampus Atelier”, iniziative dedicate alla formazione nell'audiovisivo e con la presentazione di iniziative in collaborazione con le associazioni e gli operatori del settore.L'edizione 2020 di CineCampus vedrà ospiti per le masterclass, moderate da Steve della Casa, Claudio Noce, Alessandro Rossellini, Renzo Rossellini, Alessandro Gassmann e Verdiana Bixio.Gli incontri sono rivolti a studenti, appassionati e giovani professionisti del settore cinematografico, audiovisivo e new media. Le passate edizioni hanno visto la partecipazione di maestri della regia e talenti della recitazione come Marco Bellocchio, Paul Haggis, Pavel Lungin, Goran Paskaljevic, Paolo Genovese, Valeria Golino, Susanna Nicchiarelli, Giuliano Montaldo, Paolo Virzì, Edgar Reitz, e tanti altri.CineCampus Atelier 2020, negli incontri moderati da Mario Tani, avrà come protagonisti delle Masterclass per la direzione della fotografia Daniele Ciprì, per la direzione del doppiaggio Marco Guadagno, oltre a Ferdinando Cocco per il ruolo di organizzatore generale, Giogiò Franchini per la direzione della fotografia e Stefano Belli direttore di Tutto Digitale.CineCampus Atelier - Professioni Cinematografiche dedica incontri formativi alle tecniche di ripresa, suono, ripresa con droni, effetti speciali, etc. È organizzata in collaborazione con MAC Film e TUTTO DIGITALE. Le passate edizioni hanno visto la partecipazione di Benni Atria, Lele Marchitelli, Daniele Nannuzzi e di tanti altri talenti.Per lo sviluppo innovativo e la crescita del rapporto tra cinema e letteratura, organizzato da Roma Lazio Film Commission con Fondazione Bellonci Premio Strega si terrà l'incontro "L'immagine stregata - Schermi e storie" con Edoardo Albinati (scrittore), Roberto Sessa (produttore), Stefano Petrocchi (Dir. Premio Strega - - Fondazione Bellonci), moderato da Giorgio Nisini (22 ottobre, ore 17)Nello spazio di Regione Lazio, Roma Lazio Filmcommission coordina le seguenti presentazioni:Giovedì 15 ottobre dalle 15.00 alle 16:00Presentazione del Festival "Uno sguardo raro" dedicato a opere audiovisive con tema "malattie rare", che quest'anno si arricchisce di un laboratorio di sceneggiatura. Intervengono Claudia Crisafio, Serena Bartezzati, Massimiliano Franciosa, Claudio GoriniGiovedì 15 ottobre dalle 17:00 alle 18:00Presentazione Cinecittà Luce del DVD “Nel nome di Antea” regia di Massimo MartellaVenerdì 16 ottobre dalle 11:00 alle 12:00Presentazione "La Pellicola d’Oro Il cinema e il Covid-19". Intervengono Enzo De Camillis, Corrado Trionfera, Claudio Zampetti, Ciro Scognamiglio.Lunedì 19 ottobre dalle 16:30 alle 17:30Presentazione "CNA Cinema e Audiovisivo: una filiera completa e integrata" CON Adeci e Ueci. Intervengono Gianluca Curti, Stefano Di Niola, Vincenzo Mosca, Manuele Ilari. Modera Mario Perchiazzi.Martedì 20 ottobre Dalle 15:00 alle 16:00Presentazione XVIII ed. Roma Videoclip Intervengono Francesca Piggianelli e Sebastiano Somma.Martedì 20 ottobre dalle 17:00 alle 18:00CNA Cinema e Audiovisivo Rainbow e Vigamus presentano il progetto CINE Gaming.Mercoledì 21 ottobre dalle 11:00 alle 12:00Presentazione dell’Avviso Lazio Cinema International Interviene il dott. Arturo Ricci.Martedì 21 ottobre dalle 15:30 alle 16:00Presentazione calendario beneficenza Linfoamici Intervengono Flora Canto, Tosca D’Aquino, Anna Milici. Modera Alessandra de Tommasi.Giovedì 22 ottobre dalle 11:00 alle 12:00Presentazione Premio Claudio Nobis. Per il miglior soggetto. Riservato alle scuole di cinema. Lancio seconda edizioneGiovedì 22 ottobre dalle 12:30 alle 13:30Presentazione II edizione del "Digital Media Fest", prima rassegna italiana ufficiale interamente dedicata ai prodotti audiovisivi webnativi. Intervengono Janet De Nardis e Cristina Priarone Dir. Roma Lazio Film Commission.Giovedì 22 ottobre dalle 17:00 alle 18:00Immagine stregata – Schermi e storie Fondazione Bellonci Premio Strega, intervengono: Edoardo Albinati (scrittore), Roberto Sessa (produttore), Stefano Petrocchi (Dir. Premio Strega – Fondazione Bellonci) Modera Giorgio NisiniVenerdì 23 ottobre dalle 11:00 alle 12:00Presentazione dell’Avviso Pubblico concorrenziale per la concessione di contributi per la scrittura di opere cinematografiche e audiovisive.Venerdì 23 ottobre dalle 15:30 alle 16:00Presentazione Cinecittà Luce del DVD “Generazioni d’amore” regia di Ottavio RosatiVenerdì 23 ottobre dalle 17:30 alle 19:00Giornata della Critica sociale "Sorriso diverso Roma 2020", dibattito e presentazione delle opere in programma alla Festa del Cinema di Roma 2020 che valorizzano temi di integrazione e inclusione sociale con Diego Righini e Paola TassonSabato 24 ottobre dalle 11:00 alle 12:00Masterclass di Lilia Trapani - Il percorso del castingTutti gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube di Roma Lazio Film Commission per permettere a tutti anche in questa edizione 2020 di continuare a seguire Cinecampus, CineCampus Atelier e tutti gli eventi organizzati quest’anno.