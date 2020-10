HAPPY NEXT - A Grosseto nell’ambito del Clorofilla film festival

14/10/2020, 14:49

, festival di cinema documentario promosso da Legambiente, grazie al contributo del progetto Vivaio della Fondazione Sistema Toscana e della Cassa di Risparmio di Firenze, continua con le proiezioni a Grosseto. Oggi, mercoledì 14 ottobre alle 21.15, al Cinema Stella (via Mameli, 24 – Grosseto) propone in anteprima regionale “”, documentario nato da un'idea del cantautore Simone Cristicchi per la regia di Andrea Cocchi che sarà presente in sala insieme alla montatrice Paola Gallorini.Un’interrogazione personale sul tema della felicità è il punto di partenza per un viaggio attraverso l’Italia per trovare risposte da personalità di ogni ambito: uomini di spettacolo, religiosi, artisti, psicologi, persone comuni, adulti e bambini per trovare, non una, ma moltissime, diffe­renti, definizioni della felicità.Tra gli intervistati Moni Ovadia, Vasco Brondi, Nino Frassica, Carlo Lucarelli, Michelangelo Pistoletto, Renzo Arbore, Lino Guanciale e tanti altri.