FESTIVAL DEL CINEMA DI FRONTIERA 20 - Tutti i premiati

La storia di "", la ragazzina siriana sbarcata a Lampedusa alla ricerca della madre, ha conquistato Marzamemi. Č il lungometraggio di Maurizio Zaccaro a fare incetta di premi alla. Il film tratto dal libro “”, scritto dal medico di Lampedusa Pietro Bartolo e Lidia Tilotta, ha vinto il Premio Speciale 2020 assegnato non da una giuria ma direttamente dal Festival e anche quello di gradimento decretato dal pubblico." - ha dichiarato il direttore artistico- "".Ilč stato assegnato al film “”, a ritirare il premio la regista Michela Occhipinti. La pellicola descrive la pratica del “gavage”, a cui devono sottostare in Mauritania le donne in procinto di sposarsi, secondo cui la futura sposa deve ingrassare decine di chili per rispondere al canone estetico imposto dalla tradizione.La giuria dei corti, formata dagli attori David Coco ed Ester Pantano e dal regista Diego Ronsisvalle, ha assegnato ilal corto di animazione spagnolo “” di Carmen Cňrdoba Gonzŕlez "”.Ilva ad “” di Matteo Russo e Antonio Buscema per la forza di rappresentare "" e duesono andate a “Tonino” di Gaetano Del Mauro e “Influencer” dello spagnolo Rubén Barbosa.Unč andato anche aper il focus “Corti Iran”.La serata finale, condotta dall’attrice e regista Gisella Calě, ha regalato emozioni e lacrime durante l’omaggio al compianto Sebastiano Gesů, critico cinematografico e vicedirettore del Cinema di Frontiera, a cura del Centro Studi Cinematografici: l'attrice Elisa Di Dio ha letto il suo testo “L’arcano Sicilia”. Gran finale con l’evento speciale “Safety last (Preferisco l’ascensore)” di Fred C. Newmeyer e Sam Taylor, con Harold Lloyd Usa 1923, 74’, film muto con accompagnamento musicale dell’Ensemble Darshan." - ha dichiarato il presidente della Pro Loco Marzamemi,- "”.