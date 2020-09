VENEZIA 77 - Gli appuntamenti del 7 settembre allo Spazio FEdS

06/09/2020, 17:29

Alloil giorno di "": il nuovo film di Fabrizio Maria Cortese sar presentato e lanciato in occasione della Mostra di Venezia prima della sua distribuzione in sala, prevista per il prossimo autunno.", opera seconda di Fabrizio Maria Cortese, uno dei film italiani che vuole rappresentare la ripartenza dell'industria culturale dopo i mesi di lockdown e riportare lo spettatore al cinema con una storia positiva di speranza e ottimismo per il futuro a qualsiasi et: racconta infatti un viaggio on-the-road di alcuni ospiti di una casa di riposo che si imbarcano in un'avventura dal Lazio in Puglia e vogliono sentirsi liberi e vivi nonostante l'et avanzata. Mai come in questo momento storico e sociale in cui le RSA sono state al centro dell'attenzione mediatica per le conseguenze tragiche della pandemia, Free Liberi vuole portare una ventata di ottimismo e vuole celebrare il bello di avere sogni e aspirazioni a tutte le et." una commedia prodotta da Golden Hours Film con Rai Cinema, in associazione con Ismaele Film, realizzata con il sostegno della Apulia Film Commission e di Regione Puglia e sar distribuita nelle sale italiane dalla stessa Ismaele Film in autunno. Il film interpretato da Sandra Milo, Ivano Marescotti, Corinne Clery, Babak Karimi, Enzo Salvi, Antonio Catania, Marco Marzocca, Sergio Friscia, e con Tullio Solenghi, Shalana Santana, Michele Venitucci, Paolo De Vita, Martina Palmitesta ed Erika Blanc.