COMEDIANS - Salvatores sul set a Trieste

Gabriele Salvatores



31/08/2020, 13:12

Sono iniziate venerd scorso a Trieste le riprese del nuovo film di Gabriele Salvatores "", prodotto da Indiana Production e Rai Cinema in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission." di Trevor Griffiths un testo teatrale scritto alla fine degli anni 70 ed stato giudicato dalla critica come una delle pi riuscite pice teatrali del teatro inglese contemporaneo.La pice stata rappresentata in tutto il mondo, la prima americana venne allestita a Broadway per la regia di Mike Nichols.In scena:Ale e FranzNatalino BalassoDemetra BellinaMarco BonadeiElena CallegariAram KianWalter LeonardiRiccardo MaranzanaGiulio PrannoVincenzo Zampae con la partecipazione straordinaria di Christian De Sica