RESILIENT - Dal 24 agosto Roberto Faenza sul set

Roberto Faenza



24/08/2020, 16:28

Iniziano il 24 agosto 2020 in Alto Adige le riprese del film di Roberto Faenza "", basato sulla vita e l'infanzia di Mario Capecchi, premio Nobel per la medicina, nato in Italia da madre americana, poetessa e attivista politica, arrestata dai fascisti nel 1941 e successivamente internata in un campo di concentramento tedesco.Con quellarresto inizia per Mario, all'et di cinque anni, una vita che diventa ben presto selvaggia, violenta e avventurosa. Quando la madre lo ritrover miracolosamente nel 1947, inizier per entrambi un percorso di rinascita che porter Mario, per usare le sue stesse parole, "dagli stracci alla ricerca"." una coproduzione Jean Vigo Italia con Rai Cinema e Rex Glensy per la societ americana Rhino Films, Inc., ed prodotto da Elda Ferri e Milena Canonero con il sostegno IDM Film Fund.Nel cast dei bambini, elemento essenziale del film, figurano Sofia DElia, Lorenzo Ciamei e Riccardo Antonaci. Tra gli interpreti adulti, Francesco Montanari, Tonino Tosto, Laura Haddock, Edward Holcroft ed Elisa Lasowski.I costumi portano la firma di Milena Canonero e Bojana Nikitovic; la scenografia di Francesco Frigeri; il direttore della fotografia Giuseppe Pignone; le musiche sono di Andrea Guerra; il montaggio di Walter Fasano.