ORTIGIA FILM FESTIVAL XII - Il programma di domani 23

22/08/2020, 12:14

Il 23 agosto 2020 ultima giornata alla XII edizione di Ortigia Film Festival. Alle 20.00 la madrina Barbara Tabita presenter la premiazione affiancata da Alberto Gimignani con lei sul palco per la serata finale della kermesse siracusana.Alle 21.00 sar proiettato Il Delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi, levento speciale fuori concorso di questanno.Aurelio Grimaldi porta sullo schermo uno degli eventi pi tragici della recente storia siciliana, ricostruendo il clima politico che ha preceduto lomicidio e le pericolose relazioni tra Mafia, Politica, Nar e neofascisti, banda della Magliana, Gladio e Servizi Segreti. Ma lomicidio Mattarella anche la storia di una famiglia, di esseri umani, di valori e ideali perseguiti con sincero spirito di servizio e afflato solidale: aspetti che nel film hanno un ruolo centrale. Per loccasione saranno presenti il regista Aurelio Grimaldi e gli attori Donatella Finocchiaro e David Coco.Lingresso alle proiezioni e agli eventi di Ortigia Film Festival ridotto rispetto alle edizioni precedenti, in applicazione delle regole anti-Covid di distanziamento sociale. Si invitano pertanto tutti gli spettatori al buon senso e al rispetto delle regole per una fruizione sicura e responsabile del Festival. Vi invitiamo a visitare il sito www.ortigiafilmfestival.it per info dettagliate.