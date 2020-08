ORTIGIA FILM FESTIVAL XII - Le giurie del 2020

Galatea Ranzi, Presidente di Giuria all'OFF 2020



La Redazione



Presidente di Giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane e del Concorso Cortometraggi sarŕ, con leič una delle attrici piů versatile del panorama italiano, diplomata all’nel 1988, ha lavorato in numerose produzioni di teatri stabili sotto la direzione di Luca Ronconi, ricoprendo sempre ruoli da protagonista. Al cinema esordisce nel 1993 in “Fiorile” dei fratelli Taviani. Nel 2012, gira con Paolo Sorrentino, “La grande bellezza” (premio Oscar 2014), e riceve il premio Eleonora Duse per la carriera teatrale. Per Netflix č trai i protagonisti della serie “Baby”. Attualmente sta lavorando al monologo “In nome della madre”, testo di Erri de Luca, diretto da Gianluca Barbadori e “Lezione da Sarah" con la regia di Ferdinando Ceriani.divide la sua carriera tra cinema, televisione e teatro, il successo personale arriva con lo sceneggiato di Rai 1 “Orgoglio” al quale seguono numerose serie italiane e internazionali. Il cinema arriva con “Fortapŕsc" di Marco Risi, “Mine vaganti” di Ferzan Ozpetek, “Manuale d’amore” di Veronesi. Attualmente interpreta Stanley Kowalsky nel “Tram che si chiama desiderio” di T. Williams per la regia di P.L. Pizzi, che gli č valso il premio Flaiano 2020 come miglior interprete teatrale maschile. Il suo ultimo film, “Io sono babbo Natale”, recitato a fianco di Marco Giallini e Gigi Proietti e in uscita a dicembre 2020.č un giovane e talentuoso attore, protagonista del film “La terra dell’abbastanza”, dei fratelli D’Innocenzo - che gli vale il plauso da parte della critica italiana e internazionale - e della pellicola sportiva “Il campione”, con Stefano Accorsi. Carpenzano parteciperŕ alla 77esima Mostra del cinema di Venezia con il film “Guida Romantica a posti perduti” di Giorgia Farina, di cui č protagonista insieme a Jasmine Trinca e Clive Owen.A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, Pierfrancesco Li Donni, Presidente e tutor didattico del CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia sede Sicilia e regista di “Loro di Napoli”, vincitore del miglior film italiano al Festival dei Popoli, del premio Télérama per il miglior film internazionale al Fipa di Biarritz e del Docs MX di Cittŕ del Messico. Nel 2020 “La nostra strada” č il miglior film italiano alla sedicesima edizione del Biografilm. La Giuria sarŕ composta dagli allievi della Scuola Nazionale di Cinema, sede Sicilia.Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane la Giuria assegnerŕ il premio Miglior Film OFF12, Premio Miglior Interprete OFF12, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF12.Per la sezione Concorso Documentari la giuria assegnerŕ il premio “Sebastiano Gesů” al Miglior Documentario OFF12.Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggi verranno assegnati il Premio Miglior Cortometraggio OFF12 e il Premio Rai Cinema Channel OFF12, Premio Laser Film OFF12.Le giurie potranno inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali.Il pubblico di Ortigia Film Festival č giurato e da quest’anno assegna tramite votazione oltre al premio Miglior Film e Miglior Corto anche quello al Miglior Documentario.