APULIA FILM COMMISSION - Disponibili tre nuovi bandi

Lacomunica che sono disponibili sul proprio sito (www.apuliafilmcommission.it) nella sezione Bandi e Fornitori, tre nuovi avvisi di manifestazione di interesse per laffidamento del servizio di produzione esecutiva di opere di finzione a valere su risorse del patto per la Puglia FSC 2014-2020.I tre bandi sono finalizzati a Short Movie (Opere di Finzione), Gaming (Videogiochi) e Animation (Animazione), le cui scadenze sono previste per le ore 14 del 30 settembre 2020. Eventuali richieste di chiarimento, relative alla procedura di cui trattasi, dovranno essere inviate allindirizzo pec [email protected] , tassativamente entro e non oltre il 25 settembre 2020.