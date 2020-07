LOVERS FILM FESTIVAL 2020 - Dal 22 al 25 ottobre

28/07/2020, 10:11

Il, il più antico festival sui temi LGBTQI (lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali), che avrebbe dovuto tenersi ad aprile e che è stato rimandato a causa dell’emergenza COVID 19, si svolgeràpresso il Cinema Massimo, la multisala del Museo Nazionale del Cinema.Ad annunciarlo è la neo direttrice Vladimir Luxuria che commenta così: “il cinema racconta la vita ed entrambi devono andare avanti: abbiamo deciso che Lovers edizione 2020 sarà cinema, sarà sala, sarà pubblico presente fisicamente, luci che si spengono ed emozioni che si accendono; puntiamo su un Festival di comunità che vuole ritornare a vedersi e a confrontarsi dal vivo. Pur con tutte le difficoltà assicuro che non mancheranno film e documentari di alta qualità e ospiti di prestigio. Una serata di inaugurazione e tre giorni di proiezioni con concorso e premiazione finale. Accomodatevi in sicurezza sulle poltrone e lasciatevi andare alla magia del grande schermo".Il festival quest’anno raggiunge un importante traguardo – 35 anni di vita – e la squadra è al lavoro sul programma che verrà annunciato in conferenza stampa mercoledì 14 ottobre alle 11.00.Molto soddisfatti anche Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino che dichiarano: “Siamo molto contenti che il festival possa ritornare in sala, perché questo è il luogo dove il cinema trova la sua massima espressione. Siamo sicuri che sarà un’edizione speciale, e non possiamo che augurare buon lavoro alla direttrice e alla sua squadra”.Il Lovers Film Festival dal 2005 è integrato nel Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del MiBACT, della Regione Piemonte e del Comune di Torino.Il festival fa parte di ‘Torino Città del Cinema 2020. Un film lungo un anno’, un progetto di Città di Torino, Museo Nazionale del Cinema e Film Commission Torino Piemonte, con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione per la Cultura Torino. www.torinocittadelcinema2020.it