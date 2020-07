I GRANDI DOCUMENTARISTI ITALIANI - Dal 9 luglio su MioCinema

07/07/2020, 11:45

La rassegna dedicata ai documentaristi italiani si propone di condurre il pubblico di MioCinema alla scoperta dei temi pi significativi e di rilievo del nostro paese e del mondo contemporaneo, svelandone la realt e mostrandone le svariate sfaccettature, attraverso lo sguardo lucido di grandi cineasti.Dal 9 luglio 2020, insieme a "", saranno proposti sia documentari inediti che titoli di grande valore presentati nei pi importanti festival, candidati e vincitori dei premi pi prestigiosi dedicati alla categoria.- Parola d'onore di Sophia Luvar (inedito 2020)- Il corpo della sposa di Michela Occhipinti (2019)- Citizen Rosi di Carolina Rosi (2019)- Smokings di Michele Fornasero (2014)- Il mondo perduto. I cortometraggi di Vittorio De Seta. (1954-1959)I titoli che si aggiungeranno nel corso del mese:- La mafia non pi quella di una volta di Franco Maresco (2019)- Life as a B Movie di Niccol Vivarelli (2019)- The King of paparazzi di Giancarlo Scarchilli, Massimo Spano (2018)- La lucida follia di Marco Ferreri di Anselma Dell'Olio (2017)- A qualcuno piacer - storia e storie di Elio Pandolfi di Caterina Taricano, Claudio de Pasqualis (2015)- La nave dolce di Daniele Vicari (2012)- Terramatta di Costanza Quartiglio (2012)- The Passage di Roberto Minervini (2011)- Le quattro volte di Michelangelo Frammartino (2010)Dante Ferretti: production designer di Gianfranco Giagni (2010)Il passaggio della linea di Pietro Marcello (2007)Vogliamo anche le rose di Alina Marazzi (2007)Un'ora sola ti vorrei di Alina Marazzi (2002)