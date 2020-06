TRENTINO FILM FUND - Finanziati 6 progetti con il Primo Bando 2020

12/06/2020, 15:10

nel primo bando 2020 ha approvato 6 progetti, suddivisi in 3 produzioni cinematografiche e televisive, un documentario e 2 produzioni locali.Le prossime scadenze del Film Fund sono il 30 giugno e il 22 settembre 2020.Ecco i progetti approvati nella call di marzo 2020Regia: Giacomo CampiottiProduzione: Casanova Multimedia spaSi tratta di un tv movie realizzato da Rai Fiction insieme a Casanova Multimedia in occasione del centenario di Chiara Lubich.Regia: Francesco MandelliProduzione: Red Film srlFilm tratto dallomonimo romanzo di Matteo Bussola che racconta la paternit con un punto di vista originale e un linguaggio fresco.Regia: Letizia LamartireProduzione: Fabula Pictures srlIl film racconta la vita di Roberto Baggio, il calciatore italiano pi amato di sempre.Regia: Katia BernardiProduzione: Eie Film srlCritici, curatori, progettisti, archivisti, esperti di conservazione e didattica saranno le guide esclusive, in un percorso che condurr il pubblico ad apprezzare i capolavori del Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto.Regia: Mario BarberiProduzione: GiUMa ProduzioniTorna la serie prodotta da GiUMa Produzioni, dedicata al lavoro dei boscaioli nelle aree colpite dalla tempesta Vaia.Regia: Mario BarberiProduzione: GiUMa ProduzioniNuova serie factual prodotta dalla trentina GiUMa Produzioni e dedicata alla pesca in tonnara in Sardegna.