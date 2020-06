SUL PIU' BELLO - Il 18 giugno ripartono le riprese

08/06/2020, 12:38

Ripartono il 18 giugno a Torino le riprese di- teen dramedy prodotto da Eagle Pictures e diretto da Alice Filippi - interrotte a causa dell'emergenza Covid-19. La lavorazione del film si concluder in cinque settimane con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte; il film nasce da un soggetto di Roberto Proia (Come non detto) che ha scritto la sceneggiatura con Michela Straniero, e arriver in sala il prossimo autunno.Ci siamo dovuti interrompere proprio... Sul pi bello e quindi lemozione di ricominciare chiaramente ancora pi forte di prima. Siamo felici di ritrovarci sul set e di dare al pubblico un nuovo motivo per tornare in sala in autunno ha commentato Roberto Proia, Responsabile Area Cinema e Produzioni di Eagle Pictures.La pellicola, opera prima della Filippi dopo la realizzazione del documentario 78 - Vai piano ma vincinominato ai David di Donatello 2018, narra delle vicissitudini della giovanissima Marta (Ludovica Francesconi) alla ricerca di un amore che possa stravolgere la sua vita; al suo fianco davanti la macchina da presa Giuseppe Maggio, Jozef Gjura e Gaja Masciale.I personaggi di Sul pi bello prenderanno vita anche nelle pagine dellomonimo libro della nota influencer e attrice Eleonora Gaggero, in uscita il 23 giugno edito da Fabbri Editore. In seguito al successo dei suoi primi tre romanzi (Se conte, sempre, Lultimo respiro, Dimmi che ci credi anche tu) la Gaggero si conferma una tra le giovani scrittrici pi amate e apprezzate degli ultimi anni, oltre ad essere una delle interpreti del film nei panni della rivale della protagonista. Il preorder disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme digitali.