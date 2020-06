CASTIGLIONE CINEMA 3 - Dal 3 al 4 luglio

Terence Hill



La terza edizione di, il festival organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e dal Comune di Castiglione del Lago, si terrà dal 3 al 4 luglio 2020.Sarà un’edizione assolutamente speciale, strutturata in una forma inedita che tiene conto delle attuali circostanze, e avrà luogo nella cornice della Rocca del Leone, la splendida fortezza medievale che si innalza sulle sponde del Lago Trasimeno.Fortemente sostenuta dai promotori, la decisione di rinnovare anche quest’anno l’appuntamento conintende dare un segnale di ripartenza e speranza, proponendo una formula straordinaria che, in questa fase di grandi cambiamenti, pone la manifestazione tra le più innovative e pionieristiche nel panorama nazionale.2020 sarà, infatti, tra i primi festival italiani ad offrire alle persone l’opportunità di fruire di proiezioni dal vivo. Come ogni anno, attori e registi incontreranno il pubblico, introducendo e commentando i propri film insieme a importanti personalità del mondo culturale.sarà consegnato il, realizzato dal gioielliere Giovanni Raspini. Da oltre mezzo secolo iconico protagonista del cinema e della televisione,(il cui vero nome è Mario Girotti) ha lavorato con grandi registi come Luchino Visconti, Carlo Lizzani e Damiano Damiani e ha conquistato il pubblico di tutto il mondo grazie agli indimenticabili film interpretati con lo storico partner, Bud Spencer. Una coppia amatissima, formata, come disse Ermanno Olmi (loro sincero ammiratore), da due “magnifici attori e amabilissimi galantuomini, indimenticabili eroi di tante fantastiche avventure, di giocosa ironia e sano divertimento”.Il successo sempre costante di classici come Lo chiamavano Trinità, I quattro dell’Ave Maria, Il mio nome è Nessuno, altrimenti ci arrabbiamo! – per citarne solo alcuni – testimonia l’affetto degli spettatori di tutte le generazioni nei confronti di Terence Hill. Un apprezzamento coronato dagli ascolti trionfali di Don Matteo, l’intramontabile serie televisiva di Rai Uno che da venti anni fa entra nelle case degli italiani, e dal suo ultimo film per il grande schermo, il toccante Il mio nome è Thomas, che sarà proiettato nel corso del festival.Gli eventi di2020 saranno aperti alla presenza degli spettatori, che avranno la possibilità di ritrovare il piacere di confrontarsi dal vivo, riflettere insieme, condividere emozioni. Saranno seguite tutte le procedure previste dai protocolli sanitari, per garantire la totale sicurezza di coloro che parteciperanno. Ulteriori dettagli operativi saranno comunicati nei prossimi giorni.Inoltre, gli eventi saranno anche diffusi attraverso i siti web entespettacolo.org e cinematografo.it e i rispettivi social, Rai Radio 3, le emittenti televisive del Circuito CoralloSat. Un’occasione preziosa per raggiungere il pubblico di tutta Italia e far conoscere la bellezza di uno dei borghi medievali più suggestivi del nostro Paese, per tre giorni “capitale” del cinema italiano.Dichiara Mons., Presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo: “”.E di ripartenza della vita di comunità parla anche, sindaco di Castiglione del Lago: “”." – continua il sindaco – "".Riconoscendo il carattere sperimentale e ricco di significati per il territorio, Burico lo tratteggia come il primo trampolino per la ripartenza. "" – conclude il sindaco – "".