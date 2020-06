SOLE LUNA FESTIVAL PALERMO 15 - Dal 6 al 12 luglio a Palermo

05/06/2020, 08:23

si farà. La rassegna internazionale del documentario ideata da Lucia Gotti Venturato e giunta quest’anno alla XV edizione, conferma le date già annunciate ad inizio 2020 e “raddoppia” l’offerta affiancando al Festival dal vivo - calibrato assicurando il distanziamento e le misure di sicurezza – le proiezioni online dei film in concorso.Il Festival si terrà dal 6 al 12 luglio 2020 al Complesso storico-architettonico di Santa Maria dello Spasimo di Palermo e sarà, di fatto, la prima rassegna cinematografica internazionale “in presenza” dell’estate italiana.Allo Spasimo, saranno allestite due sale di proiezione con posti a sedere distanziati di un metro l’uno dall’altro e dunque dimezzati nel numero rispetto alle scorse edizioni. Per allargare la platea e offrire al proprio pubblico la possibilità di assistere comunque ai documentari, il festival, offrirà la visione dei film in concorso anche online sul sito www.solelunadoc.org al pubblico di tutt’Italia. Una soluzione concordata con le case di produzione e possibile solo grazie alla loro collaborazione e disponibilità.All’interno dello Spasimo saranno messe in pratica varie misure per garantire lo svolgimento e la fruizione del Festival in sicurezza: misurazione della temperatura, dispenser con gel disinfettante all’ingresso e la sanificazione ogni due ore di luoghi, attrezzature, sedie, toilette e tavoli di accoglienza. Obbligatorio, inoltre, l’uso delle mascherine.Quaranta le proposte cinematografiche in programma, di cui venticinque film in concorso tra lungometraggi e corti su tematiche legate ai diritti umani, ai processi migratori, a situazioni di sfruttamento umano e ambientale, a fenomeni di discriminazione (culturali, di genere, ecc.), a esperienze fondate su progetti di solidarietà sia tra individui, comunità, gruppi, sia in rapporto al territorio, al dialogo interreligioso e interculturale. La giuria internazionale 2020 sarà composta da Jacopo Quadri, montatore, Gabrielle Brady, regista australiana vincitrice del primo premioassoluto al Sole Luna Doc Film Festival 2019, Alessia Cervini docente di Teorie del cinema e Teorie e Tecniche del montaggio nell’Università degli Studi di Palermo, Andrea Inzerillo presidente del Sicilia Queer Film Festival e Keja Ho Kramer, artista e fotografa, figlia del regista e sceneggiatore statunitense Robert Kramer.Proprio a Kramer, tra gli autori più sensibili ai cambiamenti che hanno preso forma a partire dagli anni Settanta del Novecento e al suo impegno politico contro la guerra, i fascismi e la condizione degli esuli, la 15esima edizione di Sole Luna Festival riserverà un omaggio speciale con una preziosa retrospettiva di alcuni suoi film. Come ogni anno, oltre alla giuria internazionale, a scegliere i film vincitori saranno anche la “Giuria degli studenti”, composta da studenti delle scuole superiori e la giuria “Nuovi italiani” composta da giovani stranieri impegnati in percorsi di studio, inserimento e attivismo sociale. Entrambe le giurie per tutto il periodo di lockdown hanno continuato a lavorare da remoto." - dice la presidente e fondatrice del Festival,- "”." - aggiungono i direttori artistici- "”." ò dice il direttore scientifico- "”.