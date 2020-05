28/05/2020, 13:54

Sugli schermi virtuali del circuito #IoRestoInSala, a cui hanno aderito pi di 70 sale in tutta Italia, venerd 29 maggio alle 20.30 verr proposto "", l'animazione firmata Lorenzo Mattotti che ha incantato il pubblico grazie al segno grafico inconfondibile unito alla potenza del noto racconto.A precedere il film alle ore 20.00 un esclusivo incontro con Lorenzo Mattotti e Antonio Albanese, la voce del cantastorie siciliano Gedeone, che dialogheranno con Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna."Buzzati mi ha influenzato in tutto il mio lavoro. Ha scritto molti libri e realizzato anche dipinti. È la sua atmosfera ad avermi influenzato molto, il modo di raccontare, come se si trattasse di leggende, di storie antiche. Buzzati risulta sempre pieno di magia, di mistero e a volte di unatmosfera cupa." (Lorenzo Mattotti - dal pressbook del film).L'incontro sar trasmesso in contemporanea da tutti i cinema aderenti al circuito #IoRestoInSala.TUTTE LE SALE E I SITI DEI CINEMA #iorestoinSALAPIEMONTEAcqui Terme - Cristallo - http://cristalloacqui.itBra - Cinema Impero Multisala - www.cinemaimperobra.comNovi Ligure Moderno - www.cinemapass.itOvada (AL) Splendor - https://circuitocinemagenova.comLIGURIAGenova - Ariston - https://circuitocinemagenova.comGenova - City - https://circuitocinemagenova.comGenova - Corallo - https://circuitocinemagenova.comGenova - Odeon - https://circuitocinemagenova.comGenova - Sivori - https://circuitocinemagenova.comImperia - Imperia - http://cinemaimperia.comRapallo - Augustus - www.cinemapass.itSanta Margherita - Centrale - www.cinemapass.itSavona - Filmstudio - www.nuovofilmstudio.itSestri Levante - Ariston - www.cinemapass.itLOMBARDIAMilano - Anteo Palazzo del cinema - www.spaziocinema.infoMilano CityLife - Anteo - www.spaziocinema.infoBergamo - Auditorium - www.lab80.itBergamo - Capitol - https://capitolbergamo.it/film/Bergamo - San Marco - https://capitolbergamo.it/film/Cremona - Cremona Po Anteo spazioCinema - http://www.spaziocinema.info/Mantova - Cinema Del Carbone - www.ilcinemadelcarbone.itMantova - Mignon - https://www.cinemamignon.com/Monza - Capitol Anteo spazioCinema - www.spaziocinema.infoSesto San Giovanni - Cinema Rondinella - www.cinemarondinella.itTreviglio - Treviglio Anteo spazioCinema - www.spaziocinema.infoVarese - Filmstudio 90 - www.filmstudio90.itVarese - Nuovo - www.filmstudio90.itVoghera - Cinema Teatro Arlecchino - www.somsvoghera.itVENETOPadova - Lux - www.cinemaluxpadova.itPadova - Rex - www.cinemarex.itBassano del Grappa - Metropolis Cinemas - www.metropoliscinemas.itBelluno - Cinema Italia - www.cinemaitaliabelluno.itSchio - Nuovo Cinema Pasubio - https://www.cinemapasubio.it/Vicenza - Odeon - https://www.odeonline.it/TRENTINO ALTO ADIGETrento - Multisala Astra - www.cinemaastratrento.itBolzano - Filmclub - www.filmclub.itFRIULI VENEZIA GIULIAUdine - Cinema Centrale - www.visionario.movieUdine - Visionario - www.visionario.movieGemona del Friuli - Cinema Sociale - www.cinetecadelfriuli.org/Lignano - Cinecity - www.cinecitylignano.it/Pordenone - Cinemazero - www.cinemazero.itTrieste - Ariston - www.aristoncinematrieste.iEMILIA ROMAGNABologna - Lumiere - www.cinetecadibologna.itBologna - Pop Up Cinema Bristol - https://popupcinema.18tickets.it/Bologna - Pop UP Cinema Jolly - https://popupcinema.18tickets.it/Bologna - Pop Up Cinema Medica - https://popupcinema.18tickets.it/Cattolica - Snaporaz - https://snaporaz.org/Ferrara - Apollo - https://www.apollocinepark.it/Modena - Truffaut - https://www.circuitocinema.mo.it/sala-truffaut/Parma - Cinema Edison D'essai - https://www.solaresdellearti.itRimini - Tiberio - www.cinematiberio.itTOSCANAFirenze - Stensen - www.stensen.orgFirenze - Spazio Alfieri - www.spazioalfieri.itPisa - Arsenale - www.arsenalecinema.comUMBRIAPerugia - Postmodernissimo - www.postmodernissimo.comMARCHEAncona - Azzurro - http://azzurrocinema.altervista.org/Fermo - Sala Artisti - www.saladegliartisti.comLAZIORoma - Andromeda Cinemas - www.andromedacinemas.itRoma - Il Caravaggio - www.cinemacaravaggio.itRoma - Madison - www.cinemamadison.itCAMPANIANapoli - Modernissimo - www.stellafilm.itCALABRIACatanzaro - Cinema Teatro Comunale - http://www.ilcomunalecz.itPUGLIABari - Splendor - http://www.cinemasplendor.eu/Brindisi - Andromedamaxicinema - www.andromedacinemas.itSICILIACastrofilippo - Multisa Planet La Vigne - www.multisalaplanetlevigne.itCatania - Planet - www.multisalaplanet.itMessina - Multisala Apollo - www.multisalaapollo.comMessina - Multisala Iris - www.multisalairis.itPalermo - Multiplex Planet La Torre - www.multiplexplanetlatorre.itSiracusa - Multisala Planet Vasquez - www.multisalaplanetvasquez.itSARDEGNAIglesias - Madison - www.madisoncineworld.com