GA&A PRODUCTION - I film e documentari su Prime Video

26/05/2020, 17:36

Escono su Prime Video numerosi film e documentari prodotti e distribuiti dalla GA&A Production di Gioia Avvantaggiato. Titoli variegati e per tutti i gusti, che spaziano dal documentario musicale a quello scientifico, dal lungometraggio di avventura alla commedia romantica. Un ampio ventaglio di scelte che continuer per tutto il mese di giugno con altre uscite.Dal 17 maggio scorso su Prime Video disponibile il lungometraggio Ragnarock, film avventuroso norvegese diretto da Mikkel Brnne Sandemose e interpretato da Pl Sverre Hagen, Nicolai Cleve Broch e Bjrn Sundquist, la storia di uno stralunato archeologo ossessionato da una strana iscrizione su nave vichinga a cui ha dedicato tutta la sua ricerca: convinto che queste rune, se ben decifrate, possano condurlo ad un tesoro e svelare il mistero di Ragnarok.Dal 25 maggio disponibile Leonardo: l'uomo che salv la scienza, di Mark Daniels, prodotto da GA&A Production in coproduzione con Program33/France Tlvisions, Thirteen Productions LLC per WNET e SBS-TV Australia, che racconta il Leonardo Da Vinci inventore, con le oltre 6mila pagine di appunti e disegni con progetti di macchine semoventi, armi innovative, strumenti rivoluzionari e architetture audaci. I ricercatori hanno scoperto, in manoscritti ancora pi antichi, disegni e trattati che precorrono molte delle invenzioni attribuite a Leonardo, che, se ha guardato al lavoro di altri, stato solo per imparare, trasformare, migliorare e trasmettere la sua conoscenza ai posteri, come un prezioso dono.Sempre dal 25 maggio si passa alla musica con When you're strange, di Tom DiCillo, primo film documentario che ripercorre la storia dei Doors, e in particolare quella di Jim Morrison, dal suo incontro con il tastierista Ray Manzarek nei corridoi della UCLA, fino alla sua morte tragica avvenuta a Parigi nel 1971. Il tutto con la voce narrante di Morgan nella versione italiana, immagini inedite e private della band, che ripercorrono il lavoro in studio di registrazione, gli incontri con i fan e i concerti, sul palco e dietro le quinte e la produzione poetica, gli eccessi e la complessa personalit di Morrison.Il 31 maggio la volta di Once upon a date E vissero felici e contenti, commedia romantica di Lee Friedlander, con Katrina Bowden, Titus Makin Jr. e Francia Raisa. La storia di due fratelli che lavorano nella grande compagnia edile del padre che ha acquistato una serie di lotti a Los Angeles con il progetto di costruire un hotel. Manca solo un lotto, quello del teatro E vissero felici e contenti, gestito da Tiffany, che scrive spettacoli per bambini. Frank manda a Los Angeles il figlio Josh, molto abile negli affari, e il fratello Anthony perch impari il mestiere. Ma l'amore dietro l'angolo...Il 1 giugno esce Lost in Florence Un'estate a Firenze, commedia romantica ambientata nel capoluogo toscano, diretta da Evan Oppenheimer e interpretata da Alessandra Mastronardi, Alessandro Preziosi, Marco Bonini, Brett Dalton e Stana Katic. Il film racconta di Eric, giocatore di football americano, in visita dalla cugina a Firenze insieme alla sua ragazza. Qui decide farle la proposta di matrimonio, ma Colleen rifiuta. Preso dallo sconforto, Eric decide di rimanere in Italia. Insieme al marito della cugina scoprir il mondo del calcio storico fiorentino.La programmazione continua per tutto giugno con altre anteprime. Tra queste, il documentario Cold Case Hammarskjold diretto da Mads Brgger (Danimarca/Norvegia/Svezia/Belgio), vincitore del Premio per la Miglior Regia di Documentario al Sundance e finalista al Lux Prize 2019 del Parlamento Europeo, provocatoria investigazione sulla morte avvenuta nel 1961 del Segretario Generale delle Nazioni Unite, lo svedese Dag Hammarskjld.