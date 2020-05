RIADATTAMENTO SOCIALE - Volontariato al tempo del Covid-19

12/05/2020, 17:59

Duccio Ricciardelli



" di Amedeo Staiano racconta l'equilibrio di un'intero paese, messo a dura prova dalla pandemia, e delle associazioni, volontari e reti solidali grazie all'aiuto dei quali la gente in difficolt riesce ad andare va avanti. Il documentario un progetto sociale no profit dalla realizzazione alla distribuzione grazie anche a 25 emittenti TV dislocate in tutta Italia come "partnership morali".L'opera di Staiano del tutto auto-prodotta e racconta la situazione ad Arzano in Campania. E'proprio attraverso le interviste ai membri dell'Associazione Arzano 80022 che si rivela la povert che ha colpito tutto il nostro paese nei giorni successivi al contagio da Covid-19. Realizzato con pochi mezzi ma tecnicamente e artisticamente ben fatto uno dei primi prodotti documentaristici indipendenti a svelarci i primi passi degli italiani nella Fase 2, quella della convivenza con il virus. In un comune come quello di Arzano, che commissariato, un gruppo di volenterosi si adoperano per portare da mangiare alle famiglie e alle persone che non hanno ricevuto i sussidi o i bonus previsti dal Decreto Cura Italia. Molti di loro sono stranieri, malati, lavoratori del sommerso o semplici artigiani che non hanno ancora ricevuto il bonus previsto per le partite IVA." un documentario che svela ci che spesso i media e la grande informazione cerca di mettere in secondo piano. Perch non per tutti quanti andr tutto bene alla stessa maniera.