CINEATELIER - A Poggio a Caiano il giovane cinema di qualita'

Emanuela Mascherini, direttrice della rassegna CineAtelier



02/03/2020, 19:41

La Redazione



Si tiene a Poggio a Caiano (Po) la prima edizione di, la rassegna di opere prime e seconde di giovani autori italiani, che va a coinvolgere territori decentrati, con incontri con gli studenti e masterclass dedicati alla formazione di chi vuole fare cinema., attrice, regista, scrittrice e direttore artistico di CineAtelier: "Per questa prima edizione di CineAtelier, una Rassegna che si focalizza sulla formazione del pubblico in territori decentrati, abbiamo deciso di selezionare e assegnare un riconoscimento ad Opere Prime e Seconde di autori con origini toscane che si sono distinti per uno spiccato percorso di cinema d'autore, a prescindere dall'anno di uscita di queste opere. Gli autori che sono gi approdati all'Opera seconda hanno scelto quella che pi ritenevano opportuna da condividere in questo contesto. L'intento quello di mettere in contatto il pubblico con le opere e le scelte di questi autori che saranno dibattute durante gli incontri, affinch in maniera trasversale gli adulti possano avere nuove chiavi di lettura dell'opera cinematografica e le nuove generazioni possano individuare delle "coordinate" professionali da seguire per avvicinarsi alla settima arte senza per forza spostarsi nei centri dove logisticamente la fruizione pi semplice".prender il via venerd 13 marzo al cinemadi Poggio a Caiano, in provincia di Prato, unico cinema attivo nel territorio comunale, con una capienza di 400 posti, e prevede una serie di appuntamenti fino al 5 aprile. Le serate di CineAtelier avranno cadenza settimanale e saranno ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Ad ogni film selezionato per la rassegna verr conferito un riconoscimento da Cinemataliano.info, che sar consegnato allautore prima della proiezione del suo film.Con, che ha passato linfanzia proprio a Poggio a Caiano,, direttore del portale di cinema e di promozione dellaudiovisivo nazionale Cinemaitaliano.info, da sempre attento osservatore di tutte le novit del settore.Il primo appuntamento con la rassegna sar venerd 13 marzo alle ore 21.00, "", di, preceduto la mattina da un incontro del regista con gli allievi delle scuole medie presenti sul territorio comunale.Seguir, venerd 20 marzo alle ore 21:00, "", di; per proseguire con il terzo appuntamento, venerd 27 marzo alle ore 21:00, con "", di. La rassegna si chiuder, infine, domenica 5 aprile alle ore 16.00 con "", diI film sono stati scelti per lo sguardo autoriale e per il percorso di ricerca molto personale fatto dai registi.Con questa iniziativa commenta il vicesindaco ed assessore alla cultura di Poggio a Caianososteniamo il cinema dautore, facendo s che i registi incontrino il pubblico durante le serate di proiezione ed i ragazzi delle scuole medie in momenti dedicati alle Scuderie Medicee. Un ringraziamento particolare va ad Emanuela Mascherini che ha curato la rassegna e tutti i volontari che lhanno sostenuta in questo ambizioso progetto, oltre che al nostro cinema Ambra che si impegna nella promozione di progetti cinematografici di valore. Per tutti noi poggesi inoltre un orgoglio vedere sul grande schermo la nostra concittadina Elisa Marseglia, che purtroppo non pi fra noi, come comparsa in Dafne, uno dei film della rassegna.La rassegna CineAtelier realizzata grazie al contributo del Comune di Poggio a Caiano, con il patrocinio di NuovoImaie, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, Cinema Teatro Ambra, con il sostegno degli sponsor Rotary Club Prato, Associazione S.A.H.I.G e Post Bakery. Media partner Cinemaitaliano.info e The Spot-news.