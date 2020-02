SUDESTIVAL 2020 - "5 e' il numero perfetto" in Concorso

Toni Servillo in "5 il numero perfetto" di Igort



12/02/2020, 18:35

Il film "", opera desordio del fumettista Igort (Igor Tuveri), noir napoletano nonch adattamento cinematografico della sua celebre graphic novel, un piccolo affresco napoletano nell'Italia anni Settanta ma anche la storia di un'amicizia tradita e di una seconda opportunit e di una rinascita. Ambientato in una Napoli degli anni 70, 5 il numero perfetto segue le vicende di Peppino Lo Cicero, interpretato da. Peppino un guappo, un sicario di seconda classe della camorra in pensione, costretto a tornare in pista dopo l'omicidio di suo figlio (Lorenzo Lancellotti). Questo avvenimento tragico innesca una serie di azioni e reazioni violente ma anche la scintilla per cominciare una nuova vita. Ad affiancarlo Tot 'O Macellaio (), amico e complice di un'intera vita e Rita, l'amante di sempre, interpretata daLattoreincontrer il pubblico in sala prima e dopo la proiezione insieme a, direttore artistico della manifestazione.Come di consueto la proiezione del film in concorso sar preceduta, alle 20.30, da un cortometraggio della sezione Sudestival in Corto. Il terzo cortometraggio a essere presentato sar "" diLe proiezioni proseguiranno sabato 15 febbraio, ore 18.00, al, con Sudestival Doc. Lappuntamento con lanteprima per la Puglia di "Il terremoto di Vanja", esordio alla regia dellattore, che per due anni ha effettuato le riprese del suo spettacolo tratto dalla pice di Cechov, adattandolo per la rappresentazione nella provincia italiana distrutta dai recenti terremoti. Partendo dal capolavoro dello scrittore russo Marchioni racconta la crisi italiana post-terremoto attraverso il suo sguardo tragicomico, mostrando al pubblico la sua straordinaria forza umana e riportando lattenzione sulle persone che a dieci anni dal terremoto che ha distrutto LAquila e a tre da quello di Amatrice, ancora oggi combattono contro i danni subiti. Il regista Marchioni e la coautrice Milena Mancini interverranno a proiezione conclusa via collegamento video.A chiudere il programma del fine settimana, domenica 2 febbraio, sempre alle ore 18.00, presso la sala eventi della Biblioteca Rendella, appuntamento con Gli imprescindibili, retrospettiva dedicata allattore recentemente scomparso Carlo Delle Piane che vedr la proiezione del film Tutti defunti tranne i morti di Pupi Avati.