FOCUS ON DONATO SANSONE - Dal 18 al 29 febbraio a Torino

11/02/2020, 14:09

OGGETTI SPECIFICI in occasione e nellambito del Festival Seeyousound a Torino presenta dal 18 al 29 febbraio 2020 Focus on Donato Sansone. Artista danimazione e live action, i cortometraggi di Sansone sono stati selezionati nei pi importanti festival del mondo, tra cui Annecy, Cinamia Festial, Hiroshima Animation e Anima Mundi; nel 2016, Journal anim commissionato da Canal+, a seguito dellattentato a Charlie Hebdo, viene selezionato nella rosa dei finalisti del Premio Csar, lo stesso cortometraggio nel 2018 tra i settanta candidati agli Oscar; tra le collaborazioni artistiche di Sansone figurano, tra gli altri, Subsonica, Afterhours e Verdena.Da OGGETTI SPECIFICI possibile sfogliare, oltre che acquistare, lo storyboard originale di Bavure, selezionato tra i dodici semifinalisti nella sezione cortometraggi al prestigioso Premio Csar 2020, insieme a una serie di disegni preparatori e altri storyboard che raccontano il processo evolutivo di alcuni dei suoi lavori pi importanti. Lappuntamento con Donato Sansone rientra nella serie di incontri organizzati da Caterina Filippini, ideatrice e curatrice di OGGETTI SPECIFICI, con lo scopo di creare loccasione per promuovere e raccontare gli artisti che collaborano con lo spazio e che affidano a OGGETTI SPECIFICI i retroscena delle loro opere darte.Bavure un cortometraggio di 4,30 minuti, una narrazione allusiva, come vuole lo stile visionario e metaforico di Sansone, che si serve in questo caso di sole stesure di colore animate con occhioregistico. La storia inizia da una sbavatura (bavure), che si forma e deforma animando lo stesso processo creativo accompagnato nel suono da Enrico Ascoli.Strizzando locchio a capolavori del cinema Horror/fantascientifico Bavure si presenta come unenorme metafora dellatto creativo, ma anche del mistero insito nella vita stessa. Tra metamorfosi continue, e relativi mescolamenti. Valerio Veneruso, ArtribuneCome tutti i video che realizzo ho un primo atto creativo nella realizzazione dello storyboard che interamente contenuto nel quaderno. La fase dello storyboard il vero momento di creazione del lavoro, la fase in cui si progetta e nascono le idee, quel momento intimo e fantastico dovel'immaginazione gioca a inventare storie, dunque il quaderno un oggetto intriso di creativit, di intenti e immaginazione, un oggetto fresco e catartico dove ha luogo la creazione primaria di un lavoro.Donato Sansone (1974), diplomato allAccademia di Belle Arti di Napoli frequenta il Centro Sperimentale di Cinematografia a Torino dove si diploma in animazione sperimentale e compositing di tecniche danimazione e live action. I suoi cortometraggi sono stati selezionati nei maggiori festival internazionali, tra cui Annecy Animation Film Festival in Francia, Anima Mundi Festival in Brasile, Hiroshima Animation Festival in Giappone, Cinanima Festival in Portogallo e Zabut Festival in Sicilia dove ha ricevuto il primo premio con Bavure nel 2019. Nel 2011 The cinemateque quebecoise annovera Videogioco tra i 50 cortometraggi brevi che hanno cambiato la storia dellanimazione; nel 2013 Canal+ realizza un reportage sul suo lavoro artistico; nel 2015 sempre Canal+, in seguito allattentato a Charlie Hebdo, commissiona una serie di opere dedicate al concetto di libert di espressione, da cui nasce il corto Journal anim prodotto per la Collection dessine toujours. Nel 2014 il corto Grotesque photobooth viene selezionato da Saatchi&Saatchi nello showcase di Cannes International Festival Of Creativity tra i 20 video dellanno. Nel 2016 nei finalisti del Premio Csar con Journal anim ed entra nella lista dei 70 cortometraggi in corsa per gli Oscar nel giugno 2018. Distribuito dalla compagnia francese Autour de Minuit, Sansone lavora come freelence per importanti agenzie e musicisti italiani, tra cui Afterhours, Subsonica, Verdena, Francesco de Gregori, Ferrari e Samsung.Seeyousound. Il festival nasce nel 2014 a Torino, con il sogno di donare al rapporto fra cinema e musica un meritato spazio che ancora non c'. il primo festival in Italia totalmente dedicato al tema. In soli cinque anni di vita riuscito a imporsi agli occhi di pubblico e media, moltiplicando spettatori edizione dopo edizione, passando da essere un evento relegato all'underground a una rassegna di nove giorni con oltre 70 proiezioni, grandi ospiti internazionali ed eventi offscreen che coinvolgono a ventaglio le principali iniziative culturali torinesi. Dopo l'edizione 2019, Seeyousound International Music Film Festival diventa Seeyousound Music Film Experience, un contenitore di attivit ramificate in tutta Italia che ridiscute il concetto di festival, per trasformarsi in un presidio sociale permanente capace di sviluppare tutte le pratiche possibili attorno al nucleo del singolo evento d'intrattenimento. Concerti, pubblicazioni, attivit educative e professionali, distribuzione, un network di festival europei. Seeyousound si espande oltre i confini della sala cinematografica e diventa una realt attiva tutto l'anno, in ogni ambito dell'universo culturale contemporaneo. Stessi obiettivi, ma raggio d'azione diverso: raccontando il cinema attraverso la musica, la musica attraverso il cinema, diventando un'esperienza a 360 pronta a coinvolgere, stimolare, divertire, sviluppare competenze, promuovere confronti di idee di chiunque rientri nella sua orbita.Il progetto nasce nel 2019 dalla grande passione per larte contemporanea della fondatrice, Caterina Filippini. Dopo anni di lavoro in campo culturale e artistico, mossa dalla curiosit e stimolata dagli incontri con numerosi artisti, d vita OGGETTI SPECIFICI nel cuore di Torino, unospazio che ha la ricercatezza di una wunderkammer e la familiarit di un interno domestico. Lapeculiarit dello spazio consiste nella scelta di proporre manufatti che appartengono alla fase generativa di unopera, infatti la galleria seleziona e commercializza esclusivamente bozzetti dartista, disegni, studi, maquette, anche incompiuti e abbandonati. Lo spazio vuole essere un luogo aperto, dove alla componente culturale e alla diffusione dellarte si possa cominciare ad acquistare un pezzo che potr far parte di una collezione. OGGETTI SPECIFICI seleziona lavori di scultura, fotografia, pittura, design e installazione, presentandosi come uno spazio in cui poter sviluppare una sensibilit intorno agli oggetti prima dellopera. Un progetto ibrido e aperto a contaminazioni, animato da unindagine che racconta la fase preparatoria dellopera darte anche da un punto di vista intimista inserendosi in un mercato artistico alternativo.OGGETTI SPECIFICIVia Santa Giulia, 32.bis, TorinoOrarigioved e venerd 16.00 19.30sabato 11.00 13.30 | 16.00 19.30