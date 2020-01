IL LADRO DI GIORNI - Al cinema dal 6 febbraio

09/01/2020, 15:25

Il 6 febbraio 2020 la data di uscita del film "" di Guido Lombardi presentato in concorso alla 14/ma edizione della Festa del Cinema di Roma.Il film, prodotto da Indigo Film, Bronx Film e Rai Cinema, vede tra i protagonisti Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Augusto Zazzaro, Giorgio Careccia, Vanessa Scalera, Carlo Cerciello e Rosa Diletta Rossi.Il ladro di giorni distribuito da Vision Distribution.Da questo film il libro edito da Feltrinelli.Salvo, undici anni, vive con gli zii in Trentino. Il giorno della sua Prima Comunione, mentre gioca a pallone con gli amici, compare inaspettatamente a bordo campo un uomo, suo padre Vincenzo. Salvo a stento lo riconosce, non lo vede, infatti, da sette anni, da quando due carabinieri lo avevano portato via dalla loro casa in Puglia. Ora Vincenzo uscito di prigione, dice di voler passare qualche giorno con il figlio e parte con lui verso il sud. Durante questo viaggio lungo lItalia, scandito da molti incontri e ricordi, Salvo imparer a conoscere suo padre ma dovr fare i conti anche con i suoi segreti e il suo passato.