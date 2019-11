FIORENZO SERRA FILM FESTIVAL 3 - I vincitori

La vincitrice Ksenia Elyan



24/11/2019, 11:12

How big is the galaxy?, della regista russa Ksenia Elyan, ha vinto la terza edizione del. Il concorso, organizzato dal Laboratorio di Antropologia visuale Fiorenzo Serra della Societ Umanitaria di Sassari, si concluso ieri sera con la cerimonia di premiazione alla Camera di commercio del nord Sardegna. Il tema di questanno stato Aspetti materiali e simbolici del pastoralismo. Alla vincitrice, presente in sala, stata consegnata una targa ricordo insieme al premio di tremila euro.Il film la ricerca di una chiave di comprensione della libert, della conoscenza e della civilt nei vasti spazi artici della Siberia, a centinaia di miglia da abitazioni umane, attraverso gli occhi di Zakhar, un bambino indigeno di 7 anni. Grazie alla regista Ksenia Elyan per aver narrato, attraverso loriginalit del suo sguardo ed una visione poetica di questa realt, una storia di terre lontane ma prepotentemente vicine nei sentimenti che accomunano e rendono uguali tutti gli esseri umani, si legge nelle motivazioni del premio.Al secondo posto si piazzato Sheep hero, dellolandese Ton Van Zantvoort: la storia di un pastore olandese di pecore che, accanto a una concezione idealista e a tratti romantica del suo lavoro, svela le contraddizioni di unattivit tradizionale in un mondo globale, in uno scontro fra le esigenze di un pastore e del suo gregge e quelle di una realt fondata sulla massimizzazione dei profitti. Chiude la terna dei vincitori In questo mondo, dellitaliana Anna Kauber, che narra con grande delicatezza il lavoro sfiancante di oltre cento donne pastore in Italia, tra i 20 e i 102 anni, simbolo di come si possa sconfiggere qualsiasi cosa, compresi i pregiudizi di occhi annebbiati da secoli di maschilismo, machismo o meschinismo. Al secondo e terzo classificato sono stati assegnati, rispettivamente, 2000 e 1000 euro.Menzione speciale, infine, per Climbing the universe, della regista nuorese Monica Dovarch.La sezione dedicata ad Antonio Simon Mossa, che raccoglie i film incentrati su tematiche sociali, stata invece vinta dal regista Stalin Kalidas con A tale of bad morning in India, sulla miserrima vita degli spazzini manuali e sulla discriminazione sociale tuttora imperante in quel Paese; al vincitore andato un premio di 1500 euro. Menzione speciale per litaliano Pescamare, di Andrea Lodovichetti, per aver saputo trasmettere limportanza della vita e del duro e appassionante lavoro del pescatore di professione ricostruendo le memorie, la continuazione e la ripresa attuale di un saper fare che fa parte delleredit culturale immateriale del nostro Paese.Il Fiorenzo Serra Film Festival ha raccolto oltre 860 film provenienti da tutto il mondo. Di questi sono stati selezionati circa trenta lavori per le due sezioni, con un lungo lavoro di scelta e valutazione. Ad assegnare i premi stata la giuria composta da Fabio Olmi (direttore della fotografia e figlio del regista Ermanno), Alessia Glielmi (antropologa dellUniversit di Torino), Sebastiano Mannia (antropologo dellUniversit di Palermo), Giannetta Murru Corriga (antropologa esperta di pastoralismo in Sardegna), Antonio Bisaccia (direttore dellAccademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari), Rosanna Castangia (titolare della casa di produzione cinematografica Bencast), Giuliano Marongiu (artista sardo ed esperto di etnografia), Simonetta Columbu (attrice e figlia del regista sardo Giovanni Columbu), Lorenzo Hendel (regista televisivo e documentarista, responsabile editoriale della trasmissione DOC3) e Pietro Simon, figlio di Antonio Simon Mossa. La serata stata presentata da Silvia Busia.La rassegna stata realizzata in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, il Comune di Sassari, l'Accademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari, la Camera di Commercio di Sassari, il Dipartimento di Storia e scienze delluomo dellUniversit di Sassari e la Filmoteca Regionale Siciliana.