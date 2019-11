FRIDA. VIVA LA VIDA - Le sale UCI

18/11/2019, 15:29

Nelle multisala del circuito UCI Cinemas prosegue la stagione de La Grande Arte al Cinema di Nexo Digital. Il prossimo appuntamento con Frida. Viva la Vida, una produzione Ballandi Arts e Nexo Digital in collaborazione con Sky Arte. Diretto da Giovanni Troilo, il lungometraggio propone un viaggio in sei capitoli alla ricerca di Frida, nel cuore del Messico, tra cactus, scimmie, cervi e pappagalli, alternando interviste esclusive, documenti depoca, ricostruzioni suggestive e opere della stessa Kahlo, tra cui gli autoritratti pi celebri (da quello con Diego Rivera del 1931 alle Due Frida del 1939, da La colonna spezzata del 1944 al Cervo ferito del 1946).Sar lattrice e regista Asia Argento a condurre lo spettatore alla scoperta dei due volti della pittrice, seguendo un fil rouge costituito dalle parole della stessa Frida: lettere, diari e confessioni private. Lo spettatore scoprir come lopera della pittrice affondi le sue radici nella pittura tradizionale dell800, nei retablos messicani, oltre che nellarte e nellimpegno di uomini del suo tempo, dal compagno di una vita, Diego Rivera, a Trotsky. Del resto, dopo la rivoluzione del 1910, il Messico aveva provato a riscoprire le proprie origini attraverso liconografia pre-colombiana in cui anche Frida esplor lidentit degli opposti: dolore e piacere, tenebre e luce, luna e sole, la vita nella morte e la morte nella vita. Ripercorrere la vita di Frida Kahlo significher cos cercare il punto di contatto tra la sofferenza delle vicende biografiche e lamore incondizionato per larte.Nel documentario sar possibile vedere per la prima volta fotografie, vestiti e altri oggetti personali di Frida conservati negli archivi del Museo Frida Kahlo normalmente non accessibili al pubblico, oltre alle stampe originali delle fotografie scattate da Graciela Iturbide durante lapertura del bagno di Frida nel 2004.Ci saranno poi le testimonianze e gli interventi di esperti e artisti: Hilda Trujillo, che dal 2002 dirige il Museo Frida Kahlo, uno dei tre musei pi visitati di Citt del Messico che sorge nella Casa Azul che fu dimora della pittrice, e il Museo Anahuacalli; la fotografa messicana Graciela Iturbide; il muratore e operaio Alfredo Vilchis, divenuto artista quasi per caso dipingendo miniature; la fotografa Cristina Kahlo, pronipote di Frida; linsegnate darte del Wellesley College e curatore aggiunto di arte latinoamericana al Davis Museum James Oles; Carlos Phillips, amministratore delegato del Museo Frida Kahlo, dellAnahuacalli di Diego Rivera e del Museo Dolores Olmedo; la ballerina Laura Vargas.Le multisala che proietteranno Frida. Viva la Vida dal 25 al 27 novembre alle 18:00 e alle 20:00 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto e UCI Verona.Quelle che lo proietteranno il 25 e 26 novembre alle 20:00 e il 27 novembre alle 18:00 e alle 20:00 sono: UCI Ancona, UCI MilanoFiori, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Perugia, UCI Porto SantElpidio, UCI Sinalunga.UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Certosa (MI), UCI Showville Bari (BA), UCI Palermo, UCI Red Carpet Matera, UCI Senigallia (AN), UCI Luxe Marcon, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto) e UCI Seven Gioia del Colle (BA) parteciperanno alle proiezioni il 25 e 26 novembre alle 20:00.Il Multisala Gloria by UCI Cinemas proietter levento il 26 novembre alle 20:00. UCI Piacenza proietter levento il 26 novembre alle 20:00 e il 27 novembre alle 18:00 e alle 20:00.