Unopera prima incentrata sul rapporto tra due fratelli, interpretati da Luca Marinelli e Filippo Scicchitano, girata fra il Piemonte e la Patagonia. il film di Alessandro Lunardelli Il mondo fino in fondo, in onda luned 11 novembre 2019 alle 22.05 su Rai5.Davide e Loris sono due fratelli che vivono ad Agro, un paesino del Nord Italia. Davide ha diciotto anni e vive in clandestinit la sua omosessualit; Loris, invece, un trentenne ben integrato nell'azienda di famiglia, sposato e in attesa di un bambino. Anche se non propriamente interessato al calcio, ma bisognoso di evadere dal quotidiano, Davide decide di seguire Loris a Barcellona per vedere una partita dell'Inter. qui che incontra Andy, un ambientalista cileno di cui si innamora e che decide di seguire fino a Santiago. Tuttavia, l'illusione di una fuga d'amore ben presto si infrange: Davide conosce infatti il vero universo di Andy, fatto di attivisti impegnati che si battono per l'ecologia, ma soprattutto l'ex ragazza del cileno, Ana. Spaesato, Davide cerca di integrarsi in quella realt cos diversa da quella provinciale del suo paese d'origine; fino a quando, a sorpresa, Loris si presenta a Santiago nel tentativo di riportarlo a casa.Fuori concorso alla VIII edizione del Festival internazionale del Film di Roma (2013). Con Luca Marinelli, Filippo Scicchitano, Barbora Bobulova, Camilla Filippi, Cesare Serra.