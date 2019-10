CRONOFOBIA - Tre premi ai festival di Palermo e Bogotá

26/10/2019, 08:50

Settimana d’oro per "", pluripremiata opera prima del regista svizzero Francesco Rizzi con Vinicio Marchioni.Il film, in Concorso ufficiale Premio Internazionale Efebo Speciale all’opera prima o seconda al 41. Premio Internazionale Efebo d’Oro a Palermo, ha ricevuto il Premio della Giuria degli Studenti per la miglior Opera Prima.Riconoscimenti anche oltreoceano: a Bogocine, il 36. Festival del film di Bogotá (Colombia)," ha ottenuto due Golden Precolumbian Circle nell’ambito del Concorso ufficiale lungometraggi: Miglior film e Miglior regia a Francesco Rizzi, i premi più prestigiosi della kermesse internazionale.Attualmente «Cronofobia» è in tournée internazionale per la Settimana della lingua italiana nel mondo in tutti i continenti, con un focus speciale in Cina." è scritto da Francesco Rizzi e Daniela Gambaro («Zoran, il mio nipote scemo» di Matteo Oleotto, Settimana della critica Venezia 2013).Montaggio di Giuseppe Trepiccione, premiato al Durban Film Festival («La paranza dei bambini» di Claudio Giovannesi, Miglior sceneggiatura alla Berlinale 2019).Musiche di Zeno Gabaglio («La buca» di Daniele Ciprì, Nomination Globo d’oro Migliore musica con Pino Donaggio).Una produzione svizzera Imagofilm Lugano di Villi Hermann in coproduzione con RSI Radiotelevisione svizzera, 8horses Zurigo, Teleclub.