BE KIND AWARD - Prima edizione dedicata a Fabrizio Frizzi

, il viaggio gentile di Nino, un bambino di 12 anni con la Sindrome di Asperger grazie al successo ottenuto nel suo percorso cinematografico (Menzione Speciale della Giuria al Taormina Film Festival 2018, Menzione Speciale Nastri dArgento DOC 2019 e proiezioni dedicate nelle scuole e nelle sale) continua con un nuovo progetto: nella giornata mondiale delle gentilezza 2019 gli autori di BE KIND, il giovane Nino e sua madre, lattrice Sabrina Paravicini hanno deciso di istituire la prima edizione del, il primo premio italiano legato al tema della gentilezza, alla diversit e allinclusione. Questanno il premio sar intitolato a Fabrizio Frizzi, che ha fatto della gentilezza uno stile di vita nella sua esistenza e nella sua carriera professionale.Si pu votare on line entro sabato 26 ottobre a mezzanotte al link http://www.lets-be-kind.com/be-kind-award/ oppure sui social instagram @letsbekindfilm e FB @bekindfilm e la premiazione si terr il 13 novembre alla Casa del Cinema di Roma.DAFNE di Federico BondiBENE MA NON BENISSIMO di Francesco MandelliUP & DOWN di Paolo RuffiniIO SONO SOFIA di Silvia LuziDOLCISSIME di Francesco GhiaccioPROPAGANDA - LA 7TODO CAMBIA - RAI 3ATLANTIDE - LA 7IL COMMISSARIO MONTALBANO - RAI 1I NUOVI EROI - RAI 3SAVERIO TOMMASICAROLYN SMITHEVA DI IL FRUTTO DELLA PASSIONEELENA SANTARELLIFEDERICA CACCIOLACARLO ROVELLI - Ci sono luoghi al mondo dove pi che le regole importante la gentilezza.SAVERIO TOMMASI - Siate ribelli, praticate la gentilezzaANDREA DELOGU - Dove finiscono le paroleDONATELLA DI PIETRANTONIO - LArminutaFRANCO FAGGIANI - La manutenzione dei sensiDeepTrace Technologies srlEryDel SpaFreedaSfera srlTalent Garden Spa (TAG)YAMAMAY (campagna stampa donne non modelle)LAVAZZA (caff equosolidale)ZARA kids (campagna stampa dove il protagonista bambino con sindrome di Down insieme al fratello)H&M (campagna costumi dove le protagoniste son donne con cellullite e pancetta)SAVE THE DUCK (Save the Duck produce piumini senza piume)EDDA DALLORSOSIMONE CRISTICCHIEZIO BOSSONICCOLO FABIJOVANOTTIEUROBASKET ROMAROBERTO BAGGIOFRANCESCO TOTTIFEDERICA PELLEGRINIBEATRICE VIOUniversit degli Studi di Bergamo ( ha inaugurato un master in "Case e Disability Manager")Liceo Scientifico Sante Simone Conversano (una classe di ragazzi si fa vaccinare per non mettere in difficolt la compagna immunodepressa)Classe 5a istituto comprensivo Fogazzaro Ite anno scolastico 18/19 Noventa Vicentina (Vicenza) - In questi anni gli studenti di questa classe hanno saputo accogliere e fare sentire a suo agio un loro compagno autistico, hanno fatto della loro gentilezza un punto di forza dimostrando che la disabilit non un limite ma un valore aggiunto.A Silea, in Provincia di Treviso, c una scuola in cui ci si educa alla gentilezza. La professoressa Mara Pillon, infatti, si accorta nel corso della sua lunga esperienza che i ragazzi erano profondamente indifferenti gli uni con gli altri. Non si preoccupavano delle condizioni e dei problemi degli altri che invece sono il motore dei loro comportamenti. Cos ha trasformato le lezioni regolari di italiano in lezioni di gentilezza.MARCO DA MILANO (Direttore de l'Espresso)FRANCESCA MANNOCCHI (collabora da anni con numerose testate, italiane e internazionali, e televisioni. Ha realizzato reportage da Iraq, Libia, Libano, Siria)ARIANNA CICCONE (Giornalista, fonda la testata on line Valigia Blu e il Festival Internazionale del giornalismo a Perugia)ANTONIO PADELLARO (Giornalista, tra i fondatori de Il fatto quoditiano)LAURA TANGHERLINI (giornalista e conduttrice di RaiNews24, si occupata in particolare della guerra civile in Siria e del dramma dei profughi costretti a lasciare la loro terra per via dei combattimenti. Quando si sposata nel 2016 ha deciso col marito di trasformare le nozze in un progetto benefico, rinunciando a regali e partecipazioni per raccogliere aiuti in favore dei bambini e degli orfani siriani. Il viaggio che ne seguito viene raccontato nel reportage Matrimonio Siriano, col quale Laura ha girato l'Italia per sensibilizzare le persone verso la difficile vita dei profughi.)PIETRO TARICONE ONLUSEVERY CHILD IS MY CHILDGENTLETUDE.COM1 CAFFE ONLUSI BAMBINI DELLE FATEROSARIO ESPOSITO LA ROSSA (Rosario ha ricevuto in dono una casa editrice, vive ed opera a Scampia e con la sua gentilezza sta dando a numerosi ragazzi di quel quartiere una alternativa di vita.)LORENZO PIANEZZA ( il 18enne che ha salvato a Milano un bambino di due anni e mezzo caduto sui binari della metro di Milano)IL MAESTRO ANTONIO LA CAVA (da quasi ventanni porta la cultura nelle comunit pi piccole e isolate a bordo di unape car trasformata in biblioteca)LUCA TRAPANESE ( il pap adottivo della piccola Alba nata con la sindrome di Down che nessuno voleva adottare)LUCIANA DELLE DONNE ( lideatrice di Made in carcere, realt che aiuta le donne in carcere a imparare un lavoro in attesa di tornare libere)ANNA FOGLIETTA (attrice)ALESSANDRA SCIURBA (attivista sulla nave Mediterranea Alex)FIORELLA MANNOIA (artista)FIAMMA SATTA (conduttrice e scrittrice)DACIA MARAINI (scrittrice)GIULIANO MONTALDO (regista)PIETRO BARTOLO (medico)BEPPINO ENGLARO (presidente associazione Per Eluana)MASSIMO BOTTURA (chef)ABOUBAKAR SOUMAHORO (sindacalista, autore)