CORTINAMETRAGGIO - Il gemellaggio con Maratea

10/10/2019, 17:22

Cortinametraggio, il Festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, giunto alla 15a edizione, che si terr a Cortina dal 23 al 29 marzo, ideato e diretto da Maddalena Mayneri, annuncia la collaborazione con Le Giornate Del Cinema Lucano - Premio Internazionale Basilicata dirette da Nicola Timpone, che si svolgeranno a Maratea a fine luglio 2020.L'incontro avverr durante la Festa del Cinema di Roma, venerd 18 ottobre alle ore 10.30 presso lo spazio Roma Lazio Film Commission. Interverranno Maddalena Mayneri, presidente e direttrice di Cortinametraggio, Antonella Caramia, organizzatrice delle Giornate del Cinema Lucano a Maratea - Premio Internazionale Basilicata; Nicola Timpone, responsabile marketing della Lucana Film Commission. Sar presentata al pubblico la nuova collaborazione fra le due prestigiose realt festivaliere che nel corso degli anni si sono impegnate in una nobile opera di valorizzazione, sviluppo e promozione dellindustria cinematografica.Quando due direttori di Festival si incontrano, pu succedere di tutto, soprattutto se i direttori siamo noi due - scherza Maddalena Mayneri con le nostre idee vulcaniche ed innovative. Sono sicura che mare e montagna si uniranno in modo inconfondibile e nasceranno delle ricette cinematografiche meravigliose ed innovative.Un gemellaggio tra due festival cos importanti a livello nazionale pu rappresentare per entrambi unulteriore opportunit di crescita, non solo dal punto di vista culturale ma anche turistico dichiara entusiasta Antonella Caramia. Le fa eco Nicola Timpone, che aggiunge: Questo gemellaggio ha avuto un immediato e positivo riscontro anche da parte delle amministrazioni comunali di riferimento, che il 18 ottobre saranno presenti alla firma dell'accordo. Durante le due kermesse, inoltre, non mancheranno momenti di valorizzazione delle rispettive peculiarit enogastronomiche.Cortinametraggio nato negli anni 90, levento pi prestigioso della conca ampezzana e si strutturato negli anni come uno tra i pi importanti festival di Corti in Italia, tanto da ottenere il supporto della RAI, del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) e del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), Anec-Fice e ha visto un sempre crescente interesse di pubblico e critica, diventando una qualificata e ricercata fucina di giovani talenti.Le Giornate Del Cinema Lucano - Premio Internazionale Basilicata giunte alla XI edizione, rappresentano uno degli avvenimenti pi prestigiosi a livello regionale e nazionale, un appuntamento imprescindibile per immergersi nella poesia della settima arte e per celebrare il grande schermo. Le giornate del Cinema non rappresentano soltanto una rassegna cinematografica, ma si sono arricchite, nel corso delle diverse edizioni, con le anteprime e proiezioni di cortometraggi e film di qualit, la consegna di riconoscimenti e premi, ma anche interessanti incontri, dibattiti, interviste e masterclass, un vero e proprio cantiere di confronto.Ricordiamo che c tempo fino al 5 febbraio 2020 per partecipare alle due sezioni principali di Cortinametraggio, Cortometraggi italiani e Videoclip Musicali.