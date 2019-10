OLTRE LE NEBBIE - Set in Emilia-Romagna per Laura Muscardin

04/10/2019, 10:02

Laura Muscardin ha aperto ufficialmente il set di "" film girato nella zona del Delta del Po, tra Comacchio, Spiaggia Romea e il Boscone della Mesola, con riprese anche a Tresigallo e a Ferrara.Prodotto da Movie Factory con Rai Cinema, con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission e Sicilia Film Commissionracconta la sopravvivenza di Charlie e Dede, fratello e sorella rimasti orfani in un mondo distrutto da una catastrofe ambientale e ritornato a uno stato selvaggio.Il film risponde anche alle esigenze sempre pi impellenti di far prendere coscienza sui danni che luomo sta causando alla natura e allambiente che lo circondano. Le location emiliano-romagnole sono state considerate ideali per far emergere il contrasto tra situazioni di architettoniche devastate e la bellezza dei luoghi scelti per i set, che dovrebbero ricordare limportanza di preservare, per le generazioni future, lambiente e le sue meraviglie.Nel cast Sofia Iacuitto e Alessio Pratic, che recentemente abbiamo visto anche ne Il Traditore di Marco Bellocchio.