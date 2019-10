FOGGIA FILM FESTIVAL 9 - La selezione ufficiale dello Student Film Fest

04/10/2019, 17:29

Annunciati i finalisti dello Student Film Fest, che si contenderanno i premi University Award, High School Award ed eventuali riconoscimenti speciali.La giuria di qualit premier le migliori opere presentate dagli studenti iscritti alle Universit, I.T.S.(Istituti Tecnici Superiori), Accademie di Belle Arti, Accademie di Cinematografia e Scuole secondarie di II grado.Il claim di questanno Social Youth, giovani sociali, che attraverso la proposta filmica si confronteranno su tematiche di strettissima attualit.La terza edizione 2019 si terr dal 25 al 27 novembre 2019, presso il Cineporto AFC di Foggia, dove sono attesi studenti-filmmakers e giovani spettatori provenienti da ogni parte dItalia.Loun luogo dincontro e di confronto che si propone di dare visibilit ai prodotti audiovisivi realizzati dalle giovani generazioni, nel contempo si candida a divenire unimportante vetrina delle opere di qualit sul mondo socio-culturale, attraverso la proposta di proiezioni, incontri, dibattiti e programmi speciali dedicati al cinema giovane.La manifestazione promossa e co-organizzata dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia La Bottega dellAttore - Teatro Studio Dauno e Assessorato Cultura Citt di Foggia, in collaborazione con Mediafarm, I.T.S. Apulia Digital Maker e Cineporto AFC di Foggia.Questi i titoli in concorsoUNIVERSITY AWARD1. DULCIAMARA regia Giovanni Merlini, 1710, Universit Ca Foscari Venezia, Giungla2. I CATCH YOU regia Lorenzo Mannino, 14, C.S.C. Lombardia3. IL FRANCESCO DI PALERMO regia Antonio Turco, doc, 20, C.S.C. Abruzzo4. OGNI GIORNO regia Martina Gali, doc, 1648, C.S.C. Abruzzo5. SMILE regia Michele Saulle, 1143, Link Campus University Roma6. THE RIFT regia Collettivo Studenti Corso Filmming Universit Roma Tre, 10, autoprodotto7. TROIS ACTES POUR DEUX FLEURS regia Alla Chiara Luzzitelli, 5, Universit Torino DamsFUORI CONCORSO8. CAVALLO DI RITORNO regia Simone Gervasio, 1320, Accademia di Belle Arti di RomaHIGH SCHOOL AWARD1. ARPAD regia Collettivo Liceo Artistico Fiera del Libro Urbino, 525, autoprodotto2. BELLA D'ESTATE regia Collettivo Liceo P. Villari Napoli, 503, autoprodotto3. CRISTALLO regia Collettivo Liceo Classico M. Minghetti Bologna, 19, autoprodotto4. FERMATA PREALPINO regia Collettivo Liceo A. Calini Brescia, 7, Fabbrica del Teatro5. L'AUTORE MIGLIORE regia Marco Mamprin, 18, IIS Scarpa-Mattei Fossalta di Piave (Ve)6. OGGI SONO IO regia Collettivo CFP Nicoletta Campanella Roma, 1331, autoprodotto7. STANDHALL regia Marcello Giovani, 1045, I.S. Copernico-Manieri Roma8. THESE EMPTY HEAVY WORDS regia Marcello Giovani, 927, I.S. Copernico-Manieri Roma