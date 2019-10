LA PARANZA DEI BAMBINI - In nomination agli EUFA

01/10/2019, 12:53

hanno annunciato i cinque film nominati per lIntrodotto per la prima volta nel 2016, il premio assegnato da una giuria composta da studenti universitari di tutta Europa. Sulla base delle liste di selezione Lungometraggi e Documentari EFA 2019 un comitato composto dal produttore Carlo Cresta-Dina (Italia), dal membro del Board EFA Joanna Szymańska (produttrice/Polonia) e, in rappresentanza dellUniversit, da Dagmar Brunow (Linnaeus University, Svezia) ha deciso le seguenti nomination:AND THEN WE DANCED di Levan AkinGOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNIJA di Teona Stugar MitevskaPORTRAIT OF A LADY ON FIRE di Cline SciammaSYSTEM CRASHER di Nora FingscheidtI film nominati saranno visti e discussi in 25 universit di 25 paesi e ciascuna selezioner il film preferito. A inizio dicembre uno studente in rappresentanza di ogni universit parteciper ad un incontro di tre giorni nel corso del quale verr deciso il vincitore assoluto. Il film vincitore sar annunciato il 5 dicembre e la premiazione avverr il 6 dicembre, alla vigilia della 32ma edizione degli European Film Awards il 7 dicembre a Berlino.Lo scopo di questa iniziativa di European Film Academy (EFA) e Filmfest Hamburg quello di coinvolgere un pubblico pi giovane, di diffondere l'ideale europeo e di trasmettere lo spirito del cinema europeo a una platea di giovani studenti universitari. Vuole inoltre favorire la diffusione del cinema, leducazione all'immagine e la cultura del dibattito.LEuropean University Film Award 2019 reso possibile grazie al sostegno di Joachim Herz Stiftung, del Ministero della Scienza, della Ricerca e delle Pari Opportunit di Amburgo e alla stretta collaborazione con NECSEuropean Network for Cinema and Media Studies.