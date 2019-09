26/09/2019, 17:44

Venerd 4 Ottobre alle 20.50 il regista Simone Catania e il protagonista Vinicio Marchioni presenteranno Drive me Home al Nuovo Cinema Aquila di Roma. Il film sar in programmazione da gioved 3 a mercoled 9 Ottobre alle ore 20.50.Drive me Home con protagonisti Vinicio Marchioni e Marco DAmore racconta la storia di due amici per la pelle che si ritrovano dopo anni di silenzio e incomunicabilit. Antonio e Agostino sono cresciuti insieme in un piccolo paesino siciliano incastrato tra le montagne, sognando una vita diversa, altrove. Si ritrovano trentenni, entrambi con una vita allestero, e non si vedono n si sentono da anni. Quando Antonio scopre che la sua casa natia, abbandonata da molto tempo, sta per essere venduta allasta, decide di partire per incontrare Agostino, il suo amico dinfanzia, con lintento di coinvolgerlo per non farsi portare via quella casa alla quale sono entrambi legati. Le loro vite, per, sono cambiate profondamente. Vecchi conflitti e nuove rivelazioni li accompagnano attraverso lEuropa in un viaggio sulle ruote di un tir, alla riscoperta dei ricordi, dei segreti e dei propri sogni. Una storia di amicizia intima e universale di due trentenni che dopo tanto viaggiare decidono di affrontare il passato dal quale sono fuggiti per ritornare alle proprie origini, verso un approdo inaspettato.Drive me Home scritto da Simone Catania e Fabio Natale e diretto da Simone Catania prodotto da Giampietro Preziosa e Marco S. Puccioni per Inthelfim, coprodotto da Michele Fornasero per Indyca, una produzione Inthelfilm ‐ Indyca con Rai Cinema, in associazione con Kwassa Films, con il contributo di Creative Europe Media, Mibac Direzione Generale Cinema, in collaborazione con Trentino Film Commission, con il sostegno di Regione Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e lAudiovisivo, Sicilia Film Commission, un progetto realizzato nellambito del programma Sensi Contemporanei Cinema, Film Commission Torino Piemonte, opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio e del Fondo Regionale per il Cinema e lAudiovisivo, distribuito da Europictures/Indyca.Il Nuovo Cinema Aquila un bene confiscato alla mafia, destinato a finalit sociali in particolare per lo svolgimento di attivit di educazione al cinema e dato in concessione da Roma Capitale - Dipartimento Attivit Culturali.