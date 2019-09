IL BUCO - Set nel Pollino per Frammartino

25/09/2019, 11:29

Nellagosto del 1961, i giovani membri del Gruppo Speleologico Piemontese, gi esploratori di tutte le cavit del Nord Italia, cambiano rotta e puntano al Sud, nel desiderio di esplorare altre grotte sconosciute alluomo, immergendosi nel sottosuolo di un Meridione, che tutti stanno abbandonando.Qui, nel Pollino, in Calabria, questi giovanissimi speleologi, calandosi nel buio della terra, scopriranno la seconda grotta pi profonda del mondo, lAbisso di Bifurto. Questo film la storia della loro straordinaria impresa.Le riprese disono in corso in questi giorni nei territori del Parco Nazionale del Pollino; un sistema montuoso al confine tra Calabria e Basilicata dai picchi impervi di una bellezza immacolata, conosciuto anche come luogo dincontro tra le uniche tipologie umane in grado di affrontarlo e abitarlo: un gruppo di speleologi e una comunit di pastori locali, i protagonisti di questa storia (gli attori sono i veri pastori del Pollino e 12 speleologi selezionati nel corso di un anno e mezzo di casting in tutta Italia).Nel 1961, il boom economico mondiale nel suo pieno, dilaga ovunque un clima di ottimismo e di rincorsa al vertice, che vede in Italia la realizzazione del monumentale grattacielo Pirelli, simbolo del massimo traguardo verticale. Contemporaneamente Mosca proietta il suo avamposto oltre il cielo, bucando addirittura latmosfera, con il lancio di un suo cosmonauta nello Spazio. In senso contrario di marcia, dei giovani speleologi poco pi che ventenni si immergono nella terra per esplorare altre profondit. Dichiara il regista Michelangelo Frammartino, qui al suo terzo lungometraggio dopo Il Dono (Locarno Film Festival) e Le quattro volte (Cannes, Quinzaine).E aggiunge: Per usare un termine cinematografico, potremmo dire che le grotte costituiscono un fuori campo assoluto, anche perch la notte eterna che regna al loro interno sembrerebbe quanto di pi ostile alla macchina da presa. Eppure, chi ama il cinema sa bene che il fuori campo, linvisibile, rappresentano la sua sostanza pi profonda. Mi colpisce la coincidenza che Speleologia, Cinema e Psicoanalisi abbiano il loro battesimo nella stessa data, il 1895....Il buco una produzione Doppio Nodo Double Bind con Rai Cinema, in coproduzione con Socit Parisienne de Production (Francia), Essential Filmproduktion (Germania), con il Sostegno della Calabria Film Commission, del Mibact, del CNC, Art/ZDF, Eurimages e con la collaborazione e il Patrocinio del Parco Nazionale del Pollino sul cui territorio si tengono le riprese iniziate il 5 Agosto con fine prevista per il 26 Ottobre. Coproduction Office il distributore internazionale.La fotografia firmata dal grande Renato Berta che ha lavorato con maestri della cinematografia come Godard, Resnais, Rohmer, Rivette, Malle, Tchin, Huillet-Straub, De Oliveira, Gitai, e ha ricevuto, tra gli altri, riconoscimenti anche in Italia con Martone (David di Donatello per la Migliore fotografia di Noi credevamo).