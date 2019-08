I SOGNI SOSPESI - A Venezia la presentazione ufficiale

19/08/2019, 15:46

Luned 2 settembre presso la sala della Regione Veneto dellHotel Excelsior al Lido di Venezia, in collaborazione con la Regione Veneto, sar presentato alla stampa il cortometraggiocon protagonista Melania Dalla Casta che ne anche la produttrice e ne ha firmato la sceneggiatura (insieme a Manuela Tempesta), per la regia di Manuela Tempesta distribuito da Premiere. Saranno presenti: Melania Dalla Costa, Manuela Tempesta e Giovanni Maria Buzzatti.Marlne (interpretato da Melania Dalla Costa) una bellissima e inquieta artista francese che esprime il suo talento creativo dipingendo, con il corpo nudo, una tela bianca appesa in un casolare. La ragazza fuggita dal suo paese dorigine insieme a sua sorella Sophie, che cerca di starle sempre vicino e la sostiene giorno dopo giorno. Il loro passato segnato da un terribile segretoUn evento accaduto tempo prima che le ha profondamente segnate, costringendole a scappare in Italia. Le due sorelle si nascondono in un mulino in mezzo alla campagna, mangiano ci che trovano, si lavano nel fiume. Per il trauma subito - legato al segreto che celano le due sorelle. Marlne soffre anche di attacchi di panico. Una mattina, i frammenti della memoria riemergono nella mente di Marlne. Mentre la giovane dipinge con il corpo la sua tela, la verit viene alla luce: Marlne stata vittima di una brutale violenza fisica proprio dal suo pi grande amore (interpretato da Giovanni Maria Buzzatti) ed riuscita a salvarsi solo grazie allaiuto di Sophie, che ha colpito luomo alle spalle. Nonostante la fuga, per, Marlne ha iniziato a star male, il buio lha raggiunta e ha tentato il suicidio nelle acque di un fiume. Anche in questo caso, laiuto di Sophie e il suo supporto stato fondamentale per ricominciare a vivere. Eppure, il passato sembra non volerla lasciare in pace e torna a cercarla Unoscura presenza maschile inizia a pedinare le due sorelle Fino a quando, la presenza entra nel mulino e aggredisce di nuovo Marlne, tentando di violentarlaMa questa volta non la far francaquesta volta luomo pagher per tutto il male che ha fatto Alla fine, nello stesso fiume in cui ha cercato di togliersi la vita, Marlne simmerge nellacqua per purificarsi e per ritrovare se stessa, la sua vita, perch tutto continuer a scorrere, come lacqua del fiume.Melania Dalla Costa una modella e attrice italiana nata il 25 febbraio 1988 a Marostica. Ha debuttato sul piccolo schermo con un ruolo nella soap Un posto al sole durante la stagione del 2014 a cui hanno fatto seguito Immaturi, fiction diretta da Rolando Ravello (2016), e il film Pamuk Prens (2016). Pur continuando la sua carriera nel cinema, Melania ha studiato recitazione con i migliori coach del panorama cinematografico internazionale, come Ivana Chubbuck e Bernard Hiller. A febbraio 2018, al Festival di Sanremo, ha presentato Stato di ebbrezza di Luca Biglione di cui coprotagonista accanto a Francesca Inaudi. La pellicola stata selezionata anche al March del Festival del Cinema di Cannes. Linterpretazione di Melania Dalla Costa stata paragonata, dalla critica, a quella di Angelina Jolie nel film Ragazze Interrotte. LOfficiel Italia, la rivista pi celebre al mondo della moda, la consacra la nuova Star Italiana del cinema. Lo stesso anno Melania ha girato il corto Sogni Sospesi, da lei scritto (insieme alla regista) e diretto dalla regista Manuela Tempesta, Three con la regia di Alberto Bambini ed stata protagonista di Gli Ultimi Resti, fashion film (tratta il tema dello sfruttamento della Terra da parte delluomo) con la regia di Irene Cacciarini. Nel mese di settembre 2018, Forbes Italia la sceglie come unica artista per rappresentare, durante levento Forbes Live, leccellenza del Made in Italy. Artribune, il pi autorevole magazine culturale italiano, la definisce la musa di Giovanni Gastel (Premio Oscar per la fotografia): tra il 2018 e il 2019 lunico soggetto della mostra Cattura del famoso fotografo, esposta a Milano in via Della Spiga.Manuela Tempesta una sceneggiatrice e una regista italiana. Nel 2006/2007 lavora come sceneggiatrice e aiuto regista per il documentario Non tacere, finalista nel 2009 ai David di Donatello. Nel 2008 scrive il soggetto per il documentario Pietro Germi: Il bravo, il bello, Il cattivo, selezionato nel 2009 al Festival di Cannes nella sezione Cannes Classic. Nel 2010 scrive con Maria Sole Tognazzi il documentario Ritratto di mio padre, finalista ai David di Donatello 2011 e vincitore di una Menzione ai Nastri d'Argento. Nel 2012/2013, firma con altri autori il soggetto e la sceneggiatura del film Pane e burlesque, curandone anche la regia. Il film esce in 190 copie e vince il Premio Troisi New Generation e il Premio Amici di Ischia 2015 come Regista Emergente. Nel 2013 firma il soggetto del documentario Tutte le storie di Piera, che vince una Menzione Speciale ai Nastri dArgento 2014. Tra gli altri, lavora anche ad un documentario su Carlo Verdone e su varie fiction prodotte da Endemol. Inoltre, firma i soggetti e i testi per numerosi documentari trasmessi su Rai 3 e Sky Arte. Nel 2017 dirige due cortometraggi: Punto e a capo, con Gigi Proietti, Luca Zingaretti ed Emanuele Proprizio (evento speciale al Festival di Roma 2017, rientrante nel progetto Trame dautore) e Cristallo, con Daphne Scoccia e Giglia Marra, un corto contro la violenza sulle donne ed evento speciale al Festival di Torino 2017. CRISTALLO vince due premi al Festival di Cortinametraggio; inoltre, tra i 15 finalisti ai Corti dArgento dove vince il Premio Universal. Ha diretto il corto I Sogni Sospesi (vincitore del bando Imaie), con Melania Dalla Costa e ha girato in Sardegna il documentario Ritratti di famiglia (vincitore del bando della Film Commission Sardegna).