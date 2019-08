OUT OF BOUNDS FILM FESTIVALl 6 - I vincitori

13/08/2019, 19:38

Si conclusa la VI edizione dell, concorso a premi che ha accolto cortometraggi dautore provenienti da ogni parte del mondo. Svoltosi dall1 al 7 agosto, in collaborazione con Sette Rue, nella suggestiva cornice del Castello di Barletta, la serata finale di Premiazione si tenuta l8 agosto, con il Patrocinio del Comune di Molfetta e dellAssessorato alla Cultura, presso lIpogeo della Madonna della Rosa della stessa Molfetta. Un vero successo di pubblico con pi di tremila persone che hanno circuitato nellintera area del Festival.Lorganizzazione della manifestazione dellAssociazione Gruppo Farfa Cinema Sociale Pugliese, la direzione artistica del regista Domenico de Ceglia, tra gli ideatori dellevento, e dellattrice Maria Filograsso.Delle centinaia di cortometraggi che hanno partecipato, 21 sono stati selezionati in concorso. Sono stati assegnati, dunque, 7 premi e 3 menzioni speciali.Grande entusiasmo tra i giurati ha destato lopera belga Life goes on di Nicolas Monfort, che ha ricevuto il Premio per il migliore cortometraggio Independent. Migliore opera Sci-fi Avarya del regista turco Gokalp Gonen. Pugliese , invece, il vincitore della sezione Animazione, Darkleto della Ego Produzioni, di Gaetano Accettulli e Livio Squeo. Migliore autore laustraliano Charles Williams, regista di All these creatures, Palma doro al Festival di Cannes 2018.Migliore interpretazione a Mariella Parisi, interprete del film francese Maria sur le fil di Christophe Granger, mentre di un altro corto italiano il Premio per il miglior soggetto, assegnato a Vittorio Antonacci, regista di Brodo di carne. Ex aequo il Premio per il Valore sociale, condiviso da La gita di Salvatore Allocca e Nel primo cerchio di Mattia Mariuccini. Infine, le menzioni speciali vanno a Mercurio di Michele Bernardi, On the imperfection of the geological records di Martin Oliveros Heinze e New Bronx di Filip Ignatowicz.Anche questanno l, con il Patrocinio del Comune di Molfetta, del Comune di Barletta e dellApulia Film Commission, si avvalso di una giuria qualificata di esperti, tra cui Giuliana Zamariola, montatrice di alcuni dei lavori pi importanti di Silvano Agosti; Nicola Cargnoni, critico cinematografico e storico del cinema; Alex Zaum, scrittore e blogger che gestisce la pi seguita pagina social sulla fantascienza in Italia e Chiara Armentano, regista e montatrice di origini pugliesi, da anni a Londra.Sempre pi si fa strada, come pi volte affermato dal Presidente di giuria di questa edizione, Silvano Agosti, lidea che il cortometraggio, il film breve, negli ultimi anni stia acquisendo una fisionomia propria, tale da potere ottenere la dignit di un genere artistico autonomo, con un proprio linguaggio, distinto da quello del lungometraggio, il film lungo, suo parente pi anziano.Partendo dalla coscienza di questa autonomia, il Gruppo Farfa si appresta a lavorare alla Settima edizione, consapevole che proprio la migliore definizione di questo nuovo genere espressivo uno dei compiti e tra le finalit pi importanti della missione di Out of Bounds.