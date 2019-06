LAGO FILM FEST 15 - Proiezione speciale de "La Flor"

La Flor



29/06/2019, 07:40

La 15 edizione di, Festival internazionale di cinema indipendente, si terr dal 19 al 27 luglio a Revine Lago (Treviso).Al gi ricco programma e oltre alle sezioni dei film in competizione in concorso, Nuovi Segni, Internazionale, Nazionale e Premio regione Veneto, saranno organizzati workshop con registi e artisti nazionali e internazionali, il concorso di sceneggiatura in collaborazione con la Scuola Holden, spettacoli site specific per la location di Revine Lago, tre mostre fotografiche, focus su cinematografie straniere e una proiezione speciale.La scelta per la proiezione questanno ricaduta su(2018), film di 12 ore del regista argentino, che verr presentato in un luogo segreto nella suggestiva cornice dei laghi di Revine Lago.Un film-omaggio alla storia del cinema, sei episodi ispirati alle forme dellarte cinematografica, dedicati ciascuno a un genere diverso. Il primo ricorda i film di serie B americani, il secondo un musical con un tocco di mistero, il terzo una spy story, il quarto difficile da descrivere, il quinto trae ispirazione da un vecchio film francese e lultimo, ambientato nellOttocento, racconta la storia di alcune donne, prigioniere dagli indiani, che tornano dopo molti anni.La pellicola, vincitrice del premio per il miglior lungometraggio in concorso al BAFICI 2018, stata selezionata al Locarno, Toronto e Rotterdam Film Festival e, dopo essere stata presentata anche a Parigi, sbarca nella sezione "Festa Mobile" della 36esima edizione del Torino Film Festival.Il film sar proiettato in tre parti, per chi vorr viaggiare. La proiezione prevista nelle giornate 19-20-21 luglio, ore 19-23.