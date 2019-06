FESTIVAL DELLA COMMEDIA ITALIANA - A Formia dal 30 giugno al 7 luglio

25/06/2019, 09:21

Si svolger a Formia, in provincia di Latina, la prima edizione del "", da domenica 30 giugno sino a domenica 7 luglio. Durante la kermesse cinematografica dieci capolavori della commedia italiana, da Non ci resta che piangere a Febbre da cavallo, saranno in gara per ottenere il titolo di migliore commedia italiana di sempre.IN PROGRAMMA L'OMAGGIO AD ALBERTO SORDI E AI CORTI DEL WEB - In programma, durante gli otto giorni, anche una rassegna pomeridiana che intende omaggiare "il grande" del nostro cinema, Alberto Sordi, con la proiezione di alcuni dei suoi capolavori, da Il Marchese del Grillo a Il conte Max. Spazio anche al mondo del web e ai suoi protagonisti. In programma anche incontri e dibattiti con alcune star italiane del mondo del cinema nostrano, da Stefania Sandrelli a Lino Banfi, da Michela Andreozzi a Valeria Marini, e il Formia Festival Party.L'iniziativa, organizzata da Snap Creative Hub, con il contributo di Comune di Formia, Roma Lazio Film Commission e Provincia di Latina, sar condotta dalla giornalista di SkyTg24 Olivia Tassara e dallattore Fabrizio Sabatucci. La direzione artistica affidata a Ricky Tognazzi e Simona Izzo, anche ideatori dell'appuntamento, insieme a Fabrizio Conti. La giuria invece composta da Laura delli Colli, Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Paola Comin e Luciano Sovena. Previsto, inoltre, il contributo del pubblico e del mondo dei social.