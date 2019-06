OSTIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL - Dal 20 al 23 giugno

14/06/2019, 16:09

Al via l, presso Cineland, dal 20 al 23 giugno 2019, main sponsor Unicredit, con il Patrocinio della Regione Lazio, del X Municipio Roma, Assonautica, Confcommercio Roma e con il supporto dellaRoma Lazio Film Commission e di Cinecitt Panalight.ha l'obiettivo di riportare il Grande Cinema ad Ostia, rilanciare la Cultura e l'Arte, porre una particolare attenzione al territorio ed ai nuovi talenti con la presenza anche di grandi maestranze del Cinema.OIFF 2019 unFestival Internazionale di Cinema Open con un concorso di Lungometraggi e Cortometraggi provenienti da tutto il mondo, inoltre un programma ricchissimo con anteprime nazionali ed internazionali, tra cui "" regia di Antonello Grimaldi, cortometraggi fuori concorso pluripremiati tra cui "" regia di Federica DIgnoti, "" regia di Antonella Lagan, "" regia di Alessio Di Cosimo e "" regia di Fabio Schifino.I film ed i cortometraggi in concorso sono giudicati da una Giuria Speciale composta da: Elettra Ferra, Luca Verdone, Gianni Mammolotti, Giampietro Preziosa e Manuela Tempesta.: "", regia di Tony Dean Smith, "", regia di Lorenzo Giovenga,, regia di Enzo Russo e Dario Germani.: "", regia di Simone Siragusano e Adelmo Togliani, "", regia di Antonio Silvestre, "", regia di Paolo Budassi.Personaggio femminile dellanno e madrina del Festival: Ilenia PastorelliOmaggio e retrospettiva dedicata a Massimiliano BrunoDue grandi aree tematiche retrospettiva presenti allOIFF 2019:- SUPERHERO LINEImportante Forum con la presenza di disegnatori, produttori, registi ed attori, per commentare ed approfondire la tematica dei Cinecomics; moderatore Andrea Guglielmino e citiamo alcuni ospiti: Giancarlo Caracuzzo, Leonardo Valenti, Lorenza di Sepio, Luigi Parisi, presente anche il supereroe dello sport e campione del mondo dei pesi leggeri: Emiliano Marsili, a seguire un omaggio alle maestranze con il film Copperman regia di Eros Puglielli.- OSTIA NEL CINEMARetrospettiva diOstia nel Cinema Italiano, come luogo d'ispirazione e di soggiorno di grandi Maestri del Cinema Italiano con trailer, foto e filmati del grande Cinema ad Ostia con ospiti illustri a sorpresa.Il 23 giugno cerimonia di Premiazione, le assegnazioni delle categorie sono: Miglior Attrice, Miglior Attore, Miglior Film, Miglior Cortometraggio, Miglior Regia. Inoltre premi speciali tra cui cinema e musica a Sergio Cammariere ed al videoclip, regia di Cosimo Damiano Damato, dedicato alle icone del Cinema Italiano ed Internazionale oltre alle location pi suggestive di Roma.Il festival organizzato in collaborazione con Giuseppe Ciotoli, Patron di Cineland, Antonio Flamini Direttore Artistico, Francesca Piggianelli Direzione Festival ed Organizzazione, Metis Di Meo Conduttrice, Simona di Sarno e Massimiliano Mambor Comitato Esecutivo,Nico Toffoli Presidente del Festival.