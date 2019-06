ISCHIA FILM FESTIVAL 17 - Premi alla carriera a Michele Placido e Valerio Mastandrea

14/06/2019, 13:44

Saranno Michele Placido edella diciassettesima edizione dell', codiretto da Michelangelo Messina e Boris Sollazzo. Dopo Gabriele Salvatores, premiato l'anno scorso, e altri grandi nomi del cinema internazionale, come John Turturro, Peter Greenaway e il Maestro Giuliano Montaldo, ecco due attori, poi anche registi, che abbracciano insieme quasi cinquant'anni di storia del cinema italiano.Michele Placido, classe 1946, dalla piccola Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, a diciotto anni va a Roma, per entrare in polizia. Ma la sua passione era recitare, e dopo essersi diplomato all'Accademia d'arte drammatica, debutta in teatro con Luca Ronconi, in una trasposizione dell'Orlando Furioso che sarebbe entrata nella Storia. Cos come un pezzo di storia della televisione sarebbe stato il suo commissario Cattani, il protagonista de La piovra, la serie che lo fece entrare nelle case e nei cuori degli italiani negli anni Ottanta. Nel mezzo tanto cinema, da Monicelli a Rosi, Bellocchio e Comencini. Nel 1990 il suo esordio alla regia con Pummar, un film ancora oggi attualissimo. Negli ultimi trent'anni si destreggiato dietro e davanti la macchina da presa, senza risparmiarsi, con lo stesso coraggio dei primi passi, realizzando un cinema coraggioso e al contempo popolare, e passando come interprete dal dramma alla commedia con la maestria che solo un attore di razza possiede. Per celebrarlo, l'Ischia Film Festival ha voluto portare in anteprima mondiale Stupor Mundi, documentario in cui Placido ci accompagna per scoprire la figura di Federico II di Svevia, uomo moderno e amante delle arti.Valerio Mastandrea nato il giorno di San Valentino del 1972. Forse per questo cos innamorato del cinema, dove esord grazie a un altro, compianto, attore e regista dalla rara sincerit, Piero Natoli. Ladri di cinema era il film, e Mastandrea non ha pi smesso di rubare, ai registi e agli attori con cui ha diviso il set negli ultimi venticinque anni, imparando tutto quello che doveva per poi usarlo nel modo migliore. Sono stati tanti, da Davide Ferrario a Toni Servillo, Virz, Moretti, Scola, Daniele Vicari, che lo ha diretto in Velocit Massima e L'orizzonte degli eventi e che per lui scrisse il soggetto di Trevirgolaottantasette, il cortometraggio con cui ha scoperto di voler fare il regista. Ci vorranno altri tredici anni per il lungometraggio, ma quando arriva sono solo complimenti per Ride, che sar parte dell'omaggio che l'Ischia Film Festival gli dedica. Nel mentre, quattro David di Donatello, a sottolineare che Valerio Mastandrea uno degli attori italiani pi importanti della sua generazione. Sarebbe piaciuto tanto a Risi, Monicelli e molti di quelli che il nostro cinema lo hanno reso grande in tutto il mondo.La diciassettesima edizione dellsi terr dal 29 giugno al 6 luglio 2019, realizzato con il contributo del Ministero per i Beni e le Attivit Culturali - Direzione Generale Cinema, della Regione Campania e con il sostegno di Campari, Artisti 7607, BPER Banca e Mini.