FESTIVAL CORTO... MA NON TROPPO! 7 - I vincitori

Conclusa la VII edizione delsvolto venerd 7 e sabato 8 giugno 2019 presso lEx Cinema Esperia di Paliano. Nel corso delle due giornate sono state proiettate le opere in concorso e i ragazzi di Casa Johnny&Mary hanno eseguito performance artistiche dal vivo. Il programma stato ricco di emozioni, tanti gli ospiti della rassegna fra cui la Cooperativa Sociale Nuovo Orizzonte di Formia e il Centro Diurno Lavori in Corso di Napoli.Importante per la manifestazione il sostegno ricevuto dalle istituzioni. Presenti lAssessore alla Cultura del Comune di Paliano Valentina Adiutori, il Consigliere della Regione Lazio Daniele Ognibene e la Presidente della Consulta della Regione Lazio per la Salute Mentale Area Sanitaria Daniela Pezzi.I vincitori sono stati proclamati nel pomeriggio della seconda giornata: al primo posto si classificato il toccante cortometraggio DA UNO A DIECI di Paula Boschi prodotto da Massimiliano Filippini; al secondo posto MALATEDDA di Diego Monfredini; al terzo posto il cortometraggio TEMPO DI CAMBIARE di Maryam Rahimi.Non si limitano al podio le premiazioni di questa VII edizione del. Premiati anche il cortometraggio IO SONO realizzato dalla Comunit Oasi Regina Pacis di Catania come Opera Pi Votata e DENTROFUORI di Roberto Orazi come Miglior Lungometraggio. Grande successo per il cortometraggio GIULIA UNA STORIA QUALUNQUE di Vincenzo Ardito che ha vinto ben tre premi: Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura e Miglior Attrice Protagonista.