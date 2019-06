RESTIAMO AMICI - Al cinema dal 4 luglio

Restiamo Amici



02/06/2019, 11:14

Simone Pinchiorri



Esce nelle sale il 4 luglio 2019, distribuito da 01 Distribution, il film "" di Antonello Grimaldi.Tratto dal romanzo di Bruno Burbi, RESTIAMO AMICI racconta la storia di Alessandro (Michele Riondino), pediatra di quarant'anni, che vive con il figlio adolescente Giacomo. Da quando ha perso la moglie conduce una vita monotona e ritirata.Un giorno riceve una telefonata dal Brasile: Luigi, l'amico di sempre (Alessandro Roja) che gli chiede di raggiungerlo immediatamente.Alessandro parte subito, ma giunto a destinazione scopre che l'allarme lanciato una menzogna e che in realt Luigi ha architettato uno stratagemma per impossessarsi di 3 milioni di euro. Il padre gli ha appena lasciato una grossa eredit vincolata, destinata a un nipote.Luigi per non ha figli.Quale piano ha intenzione di escogitare?Nel cast Michele Riondino, Alessandro Roja, Violante Placido, Libero De Rienzo e Sveva Alviti, con la partecipazione di Lidia Vitale e Ivano Marescotti e con Desire Popper, sono i protagonisti di questa avventura ricca di colpi di scena che cambier per sempre le loro vite." prodotto da Minerva Pictures Group con Rai Cinema in collaborazione con Trentino Film Commission.Il film sostiene il progetto Moviement - Al Cinema. Tutto lAnno.