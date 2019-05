UNA DONNA. POCO PIU' DI UN NOME - Gioved 9 Maggio allo Spazio Oberdan di Milano

08/05/2019, 12:39

Dopo la prima di Firenze al Cinema della Compagnia e la suggestiva presentazione del docufilm su Enrica Calabresi al Museo della Specola, continuano le proiezioni del lavoro di Ornella Grassi anche all'interno della 12a edizione della rassegna del NUOVO CINEMA EBRAICO E ISRAELIANO.Organizzato dalla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea Ė CDEC, Ť un festival dedicato alla cinematografia israeliana ed ebraica, curato da Nanette Hayon e Anna Saralvo con la consulenza artistica di Ariela Piattelli e Lirit Mash.Il docu-film di Ornella Grassi racconta la breve vita della scienziata ebrea Enrica Calabresi. Donna coltissima, zoologa, segretario della societŗ entomologica italiana, viene cacciata dall'Universitŗ di Firenze a seguito delle leggi razziali e va a insegnare alla scuola ebraica di Via Farini. Rimane sempre a Firenze, rifiutando di nascondersi per non mettere in pericolo le persone che potrebbero aiutarla. Viene catturata e si toglie la vita avvelenandosi nel carcere di Santa Verdiana prima della deportazione ad Auschwitz. Attraverso materiale d'epoca e interviste, il film prevede parti di fiction e parti documentali che narrano la vita di Enrica Calabresi a Firenze in quei drammatici anni. La proiezione si svolgerŗ Giovedž 9 Maggio alle ore 18.30 presso lo Spazio Oberdan, in Via Vittorio Veneto 2, Milano. In sala per parlare della figura di Enrica Calabresi saranno presenti la regista e Alessandra Minerbi.