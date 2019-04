LA DONNA BONSAI - Dal 4 aprile inlibreria il primo romanzo di Miriana Trevisan

05/04/2019, 13:35

Dal 4 aprile 2019 inlibreria il primo romanzo di Miriana Trevisan "", edito da Baldini+Castoldi.Con questa sua prima prova narrativa Miriana Trevisan racconta con voce alta, chiara e forte le storie di donne che potrebbe avere incrociato sulla sua strada, cesellate con finezza sorprendente e con straordinaria intensit. Ci dice di Virginia, che dalla semplicit di una famiglia umile si ritrova catapultata in un serraglio televisivo dove impara ben presto le leggi della convenienza e del ricatto, poi racconta di Maria, che capisce subito che per scalare i gradini della buona societ deve cambiare il suo nome in Anastasia, e con il nome cambia capelli, vestiti, linguaggio, cambia i denti per cambiare il sorriso e cambia il seno per non passare inosservata, per arrivare a Sonia, giornalista di successo in un mondo di maschi ultracompetitivi, che deve sempre dimostrare a se stessa prima che agli altri che arrivata fin dove arrivata solo grazie al lavoro e al talento...Romanzo composto da racconti autonomi uniti per da un filo rosso fino al sorprendente finale corale, il libro tratteggia uno scenario che sembra uscito da un film ma che pi realistico del reale, con una scrittura precisa e intensa, che nasconde dietro lapparente semplicit una straordinaria potenza emotiva.Miriana Trevisan ci regala laffresco di unepoca e di un ambiente che ha conosciuto bene, e dipinge anche, attraverso le sue molteplici facce e i suoi tanti nomi, il ritratto di una donna moderna e inquieta, capace di sopravvivere ai propri sensi di colpa e di sfruttare salvifici momenti di lucidit fino a trovare, con fatica, la propria strada. Un testo avvincente in cui ogni lettrice trover squarci di bellezza e di dolore, di ansia e di riscatto, che riconoscer di aver vissuto sulla sua stessa pelle, fossanche solo per una volta.