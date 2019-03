STAND BY ME - Cosetta Lagani nuovo ice President Scripted and Business Development

Cosetta Lagani



11/03/2019

, la societ di produzione televisiva indipendente fondata nel 2010 e guidata da Simona Ercolani, alla quale si associato Francesco Nespega dal gennaio 2015, annuncia lingresso dicon la nomina di Vice President Scripted and Business Development della societ. Larrivo della Lagani evidenzia lobiettivo di Stand by Me di perseguire nuove sfide allinsegna della crescita e dellinnovazione, sviluppando il dipartimento degli Scripted e aprendosi verso nuovi business e mercati anche a livello internazionale., 45 anni, laureata in Matematica a Bologna, ha alle spalle unesperienza quindicennale in cinema, media e televisione maturata in Sky Italia (Comcast Corporation), in cui ha ricoperto vari ruoli prima nella Direzione Generale e poi nella direzione Marketing e Comunicazione, come responsabile del Marketing e Sviluppo Clienti e poi del Marketing dei Contenuti, per poi approdare nel 2011 nella direzione Programming con il ruolo di direttore del canale Sky 3D (portandolo a divenire una case history a livello internazionale) e poi a quello di direttore del Cinema dArte Sky.Il suo nome in particolare legato allideazione e realizzazione di film per il cinema dedicati allarte e alla cultura del patrimonio italiano, realizzati con le tecnologie pi allavanguardia e destinati al mercato cinematografico internazionale. Un filone da lei lanciato nel 2013, con il primo film Musei Vaticani 3D, che ha contribuito a cambiare a livello mondiale il modo di raccontare larte sul grande schermo, e che ha annoverato numerosi record sia a livello nazionale (di botteghino e di ascolti su Sky) che internazionale, con una distribuzione capillare nei cinema e in tv in 60 paesi del mondo. Tra questi meritano una menzione Firenze e gli Uffizi (film darte pi visto nei cinema del mondo e vincitore del Nastro dArgento), Caravaggio, lanima e il sangue (film darte pi visto nei cinema in Italia e documentario pi visto nel 2018, vincitore del Globo dOro), Michelangelo, Infinito (attualmente candidato ai David di Donatello come migliori effetti visivi VFX e secondo al botteghino dopo Caravaggio) e il prossimo film Io, Leonardo, realizzato in occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario dalla scomparsa di Leonardo Da Vinci., ha commentato Simona Ercolani,, ha commentatoFondata nel 2010, Stand By Me una societ di produzione televisiva e multimediale indipendente, di cui Simona Ercolani CEO e direttore creativo. Ha prodotto e ideato in pochi anni pi di 30 format originali, collaborando con tutti gli editori pi importanti (Rai, Mediaset, Disney, Fox, Discovery e A&E). Tra tutti i programmi televisivi creati e prodotti da Stand by Me che hanno riscosso maggior successo negli ultimi anni, sono da ricordare Nuovi Eroi (Rai3, 2019), Apri e Vinci (Rai2, 2019), Prima dellAlba (Rai3, 2018), Primo appuntamento (Real Time, 2018), Il Condannato. Cronaca di un Sequestro (Rai3, 2018), Sara e Marti (Disney Channel, 2018), I Ragazzi del Bambino Ges (Rai3, 2017), La vita una figata (Rai1, 2017) Alta Infedelt (Real Time, dal 2015 al 2017), Sconosciuti (Rai3, dal 2013 al 2016, LaEffe e TV2000 dal 2016 al 2017).