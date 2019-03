DIABOLIK SONO IO - Le sale UCI

01/03/2019, 10:33

Dall11 al 13 marzo nelle multisale del Circuito UCI Cinemas arriva Diabolik Sono Io, il docu-film distribuito da Nexo Digital e prodotto da Anthos Produzioni con Rai Cinema, in collaborazione con la casa editrice Astorina. Scritto da Mario Gomboli e Giancarlo Soldi, che firma anche la regia, il lungometraggio unindagine avvincente sul mistero del primo disegnatore di Diabolik, inspiegabilmente scomparso senza lasciare tracce dopo aver consegnato le tavole del primo albo della saga.Gli spettatori saranno guidati attraverso la storia dellintuizione delle sorelle Giussani, capaci di dar vita al Re del Terrore e al suo mondo. Oltre a mostrare rari materiali darchivio della casa editrice, il docu-film anche unindagine avvincente che cerca una possibile spiegazione del mistero legato ad Angelo Zarcone (interpretato dallattore Luciano Scarpa), il disegnatore del Numero Uno di Diabolik, inspiegabilmente scomparso senza lasciare tracce dopo aver completato le tavole del primo albo. Un uomo in fuga, un latitante, unombra nera che si aggira nella notte, cosa succederebbe se quel disegnatore si trovasse oggi a cercare se stesso? Troverebbe Angelo Zarcone o Diabolik?Partendo da questo spunto, il docu-film immagina di tratteggiare un identikit quanto pi accurato del Re del Terrore, avvalendosi di una galleria di testimoni dellOlimpo del fumetto, Milo Manara, Mario Gomboli, Alfredo Castelli, Tito Faraci, Gianni Bono, Giuseppe Palumbo, di esperti del noir come Carlo Lucarelli e Andrea Carlo Cappi, di registi visionari come i Manetti bros., del costumista Massimo Cantini Parrini oltre che della partecipazione straordinaria di Stefania Casini nei panni dellavvocato Bianca Rosselli e della presenza di Claudia Stecher in quelli di una misteriosa ragazza. Anche se a fare da fil rouge della narrazione saranno ancora una volta loro, le sorelle Giussani, grazie a unintervista riemersa dalle Teche Rai, un materiale preziosissimo, che insieme ai Super8 ritrovati dei viaggi di Angela e Luciana attorno al mondo, alle tavole storiche dellarchivio Astorina e agli omaggi disegnati dal vivo da Giuseppe Palumbo, contribuiranno a dare vita a un ritratto mai visto prima delleroe del fumetto.Le multisala UCI che proietteranno Diabolik Sono Io dall11 al 13 marzo alle 18:00 e alle 21:00 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto e UCI Verona.Quelle che lo proietteranno l11 e 12 marzo alle 21:00 e il 13 marzo alle 18:00 e alle 21:00 sono: UCI Ancona, UCI MilanoFiori, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Perugia, UCI Porto SantElpidio, UCI Sinalunga.UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Certosa (MI), UCI Showville Bari (BA), UCI Palermo, UCI Red Carpet Matera, UCI Senigallia (AN), UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto) e UCI Seven Gioia del Colle (BA) parteciperanno alle proiezioni l11 e 12 marzo alle 21:00.Il Multisala Gloria by UCI Cinemas parteciper alle proiezioni il 12 marzo alle 18:00, UCI Piacenza il 12 marzo alle 21:00 e il 13 marzo alle 18:00 e alle 21:00.