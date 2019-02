NASTRI D'ARGENTO DOC - Tutti i premiati

Nastri d'Argento



27/02/2019, 16:15

1938 Diversi di Giorgio Treves, Friedkin Uncut di Francesco Zippel e Sono Gassman! Vittorio re della commedia di Fabrizio Corallo sono i vincitori dei Nastri dArgento per i Documentari 2019. Il film di Treves, in una terna di candidati che hanno ricordato questanno il dramma dellOlocausto attraverso lanniversario delle leggi razziali in Italia, ha vinto per il cinema del reale. Rispettivamente tra i documentari sul cinema e per lo spettacolo i premi al film di Zippel che racconta il regista William Friedkin (un Billy visto molto da vicino) e lomaggio a Vittorio Gassman che Fabrizio Corallo ha affidato a tanti testimoni della sua carriera eccezionale, ma anche della vita privata in una lettura che unisce il giornalismo ad una splendida carrellata su un protagonista eccezionale tra teatro, cinema e anche televisione.Non solo Storia e memoria: una testimonianza straordinaria nel costume attraverso il fotogiornalismo il film che Giancarlo Scarchilli e Massimo Spano hanno dedicato al King dei Paparazzi, con la vera storia di Rino Barillari, protagonista dellanno grazie a un racconto che svela, tra cronaca e costume, laltra met di un personaggio che dalla Dolce Vita, ma ancor prima, continua ad essere in prima linea (da qualche decennio al Messaggero) testimone della pi grande cronaca, rosa ma, come si scopre nel documentario, anche nera, del nostro Paese.Testimonianze toccanti nella denuncia mai abbastanza necessaria di un dramma ancora vivo come lOlocausto: I Giornalisti Cinematografici, nellanno che ha ricordato la tragedia dellOlocausto nellanniversario delle leggi razziali, hanno sottolineato limportanza del cinema che ha dedicato attenzione alla drammatica attualit del tema segnalando la testimonianza di Sami Modiano, sopravvissuto dellOlocausto nel documentario di Walter Veltroni Tutto davanti a questi occhi e segnalando con una menzione speciale anche al film di Pietro Suber 1938 Quando scoprimmo di non essere italiani.Nastri dArgento, dunque, come sempre allinsegna dellattualit, con una grande attenzione al cinema che parla anche di societ, di Storia, di costume ma, mai come questanno di memoria, nei premi finali dei Giornalisti Cinematografici che annunciano, in un palmars che ha visto in preselezione finalista una settantina di titoli anche alcuni premi e menzioni speciali: con il miglior documentario - sullarte ( Hitler contro Picasso e gli altri di Claudio Poli) spicca nella selezione eventi il contributo musicale del maestro Remo Anzovino, ben tre colonne sonore dedicate allArte. Ai film evento darte, un autentico fenomeno nel gradimento del pubblico, i Nastri hanno dedicato questanno una sezione speciale, conferma del successo che lArte al cinema registra in un interessante sperimentazione anche distributiva.Altri premi speciali: per la ricerca storica a Giovanna Gagliardo, autrice de Il mare della nostra storia, sulla Libia, per uno straordinario esperimento dedicato al mondo della diversit, nel segno della solidariet a Up & down - Un film normale di Paolo Ruffini con uno straordinario cast di ragazzi che hanno portato, appunto nel segno della normalit, la loro esperienza sullo schermo e anche in palcoscenico. Il tema del sociale entra nel palmars dei Nastri anche con le menzioni speciali: a Be Kind di Sabrina Paravicini con suo figlio Nino Monteleone e Questo mio fratello di Marco Leopardi. Molte curiosit, infine, nei due titoli che chiudono le segnalazioni speciali: le Conversazioni atomiche del film di Felice Farina che sta rendendo la Scienza protagonista anche di molti incontri in un tour particolarmente apprezzato dal pubblico, non solo universitario, di tuttItalia e il ritratto imperdibile di Remo Remotti, artista, poeta e attore in Ho rubato la marmellata, vita di un artista politicamente scorretto di Gioia Magrini e Roberto Meddi.Con il Nastro dellanno a Nanni Moretti per Santiago,Italia erano gi stati annunciati i due speciali di questedizione: al grande Andrea Camilleri per Conversazione con Tiresia (diretto da Roberto And) di cui autore e straordinario interprete e il Nastro alla carriera per un regista, inguaribile cinefilo oltrech infaticabile operatore culturale come Silvano Agosti, in competizione questanno con Ora e sempre, Riprendiamoci la vita a cinquantanni dal 68.Sono stati esattamente 65 i film ammessi alla selezione ufficiale dei Nastri dArgento-Doc, tra i quali anche la cinquina speciale Arte che questanno ha sostituito la docu-fiction. I premi sono stati decisi dal Direttivo del Sindacato (con i 5 eventi dArte, tra i 40 titoli di cinema del reale e 20 dedicati a Cinema e Spettacolo). Si ricorda che la preselezione (coordinata dal delegato Sngci per documentari e cortometraggi, Maurizio di Rienzo) riguarda per regolamento film proposti nellanno solare (2018) da Festival e rassegne, e/o diffusi poi in sala o in un canale tv o in dvd.I Nastri dArgento sono un Premio di interesse culturale nazionale con il sostegno del MiBAC - DG CinemaUn evento organizzato dal SNGCI allinterno di WEGIL, spazio dellaRegione Laziogestito daLAZIOcrea che i Giornalisti Cinematografici ringraziano per la disponibilitSegue la lista completa dei premiI NASTRI dARGENTO DOC 2019IL DOCUMENTARIO DELLANNOSANTIAGO, ITALIA di Nanni MorettiNASTRO SPECIALEANDREA CAMILLERI per Conversazione su Tiresia, con la regia di Roberto AndNASTRO ALLA CARRIERASILVANO AGOSTIMIGLIOR DOCUMENTARIO - CINEMA DEL REALE1938 DIVERSI di Giorgio TrevesMIGLIOR DOCUMENTARIO SUL CINEMAFRIEDKIN UNCUT di Francesco ZippelMIGLIOR DOCUMENTARIO SPETTACOLOSONO GASSMAN! VITTORIO RE DELLA COMMEDIA di Fabrizio CoralloSELEZIONE SPECIALE EVENTI dARTE - MIGLIOR DOCUMENTARIOHITLER CONTRO PICASSO E GLI ALTRI di Claudio Policon una menzione speciale al Maestro REMO ANZOVINO: La musica nellArtePREMI SPECIALIRINO BARILLARI Protagonista dellannoTHE KING OF PAPARAZZI- LA VERA STORIA di Giancarlo Scarchilli, Massimo SpanoPer la ricerca storicaIL MARE DELLA NOSTRA STORIA di Giovanna GagliardoPer non dimenticareSAMI MODIANO, TUTTO DAVANTI A QUESTI OCCHI di Walter VeltroniPer una straordinaria esperienza nel mondo della solidarietUP & DOWN - UN FILM NORMALE di Paolo RuffiniMENZIONI SPECIALI1938 QUANDO SCOPRIMMO DI NON ESSERE PIU ITALIANI di Pietro SuberBE KIND DI Sabrina Paravicini, Nino MonteleoneQUESTO E MIO FRATELLO di Marco LeopardiCONVERSAZIONI ATOMICHE di Felice FarinaHO RUBATO LA MARMELLATA - Vita di un artista politicamente scorretto di Gioia Magrini, Roberto Meddi